Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

उत्तारखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस खाई जा गिरी. हादसे में बस में सवार 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है.

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां भिकियासैंण विनायक मार्ग पर यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हैं. मौके पर चीख पुकार के बीच राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचा. यहां कई लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से यात्रियों से भरी बस भिकियासैंण के पास पहुंची थी. यहां भिकियासैंण विनायक जालली मोटर मार्ग पर शिलापनी के पास अचानक से बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. यह बस भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह करीब 6 बजे द्वाराहाट से निकली थी. अचानक से बस के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई. मौके से गुजर रहे लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना देकर बस में फंसे यात्रियों को निकालना शुरू किया. शुरुआत जांच में पता चला कि हादसे में मौके पर ही बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गये, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया. यहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है.

बस में सवार थे 12 यात्री, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर ही राहत बचाव कार्य शुरू किया. हालांकि आशंका जताई जा रही है कि बस के अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. घायलों को बाहर निकाला जा रहा है. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

