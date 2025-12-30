FacebookTwitterYoutubeInstagram
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, sssc.uk.gov.in पर यूं करें चेक

BPSSC ने जारी किया बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpssc.bihar.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

भारत

Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

उत्तारखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस खाई जा गिरी. हादसे में बस में सवार 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 30, 2025, 11:03 AM IST

Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां भिकियासैंण विनायक मार्ग पर यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हैं. मौके पर चीख पुकार के बीच राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचा. यहां कई लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है. 

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से यात्रियों से भरी बस भिकियासैंण के पास पहुंची थी. यहां भिकियासैंण विनायक जालली मोटर मार्ग पर शिलापनी के पास अचानक से बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. यह बस भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह करीब 6 बजे द्वाराहाट से निकली थी. अचानक से बस के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई. मौके से गुजर रहे लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना देकर बस में फंसे यात्रियों को निकालना शुरू किया. शुरुआत जांच में पता चला कि हादसे में मौके पर ही बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गये, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया. यहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. 

बस में सवार थे 12 यात्री, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर ही राहत बचाव कार्य शुरू किया. हालांकि आशंका जताई जा रही है कि बस के अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. घायलों को बाहर निकाला जा रहा है. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
2025 में सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में टॉपर है ये भारतीय
T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
