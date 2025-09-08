उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

पंजाब इस समय 1988 के बाद से अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ से कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है.

उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जबकि पंजाब और हरियाणा के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. हरियाणा के बहादुरगढ़ में मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में सैकड़ों वाहन बाढ़ के पानी में डूब गए हैं. सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है.

उत्तराखंड में बादल फटने की घटना

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, कई घर तबाह हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर के सोमनाग में भी बादल फटने की घटना हुई है. पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है, जिससे 23 जिले प्रभावित हुए हैं और 46 लोगों की मौत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे. मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पंजाब में बाढ़ का खतरा

पंजाब इस समय 1988 के बाद से अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ से कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है और लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. राज्य के 23 जिलों के लगभग 1,996 गांव जलमग्न हो गए हैं. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3.87 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 1 अगस्त से 5 सितंबर के बीच अकेले 14 जिलों में 43 मौतों की पुष्टि हुई है. बाढ़ की स्थिति ने लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है और प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में लगा हुआ है.

दिल्ली सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपये

इसबीच, दिल्ली सरकार ने पंजाब में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. वहीं, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस आपदा से उबरने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की है. हिमाचल प्रदेश बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है. 20 जून से अब तक यहाँ 95 बाढ़, 45 बादल फटने और 132 बड़े भूस्खलन की घटनाएँ हो चुकी हैं. अधिकारियों के अनुसार, अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क हादसों में 355 लोगों की जान जा चुकी है. इसके अलावा, 49 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. स्थिति गंभीर है और प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है.

लगभग 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग 3,787 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. राज्य में 1,217 सड़कें बंद हैं, जिनमें मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा ज़िलों की कई महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (मंडी-धर्मपुर), राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (पुराना हिंदुस्तान-तिब्बत रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग-305 (औट-सैंज) और राष्ट्रीय राजमार्ग-505 (खाब-ग्राम्पू) जैसे कई राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं. वहीं, शिमला-कालका रेलमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गई हैं.

