Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?

रूस को घेरने के लिए भारत जैसे देशों पर और टैरिफ की प्लानिंग, ट्रंप ने कहा पुतिन को अब...

मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

Homeभारत

भारत

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

पंजाब इस समय 1988 के बाद से अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ से कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 08, 2025, 08:49 AM IST

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति
Add DNA as a Preferred Source

उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जबकि पंजाब और हरियाणा के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. हरियाणा के बहादुरगढ़ में मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में सैकड़ों वाहन बाढ़ के पानी में डूब गए हैं. सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है.

उत्तराखंड में बादल फटने की घटना

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, कई घर तबाह हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर के सोमनाग में भी बादल फटने की घटना हुई है. पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है, जिससे 23 जिले प्रभावित हुए हैं और 46 लोगों की मौत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे. मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पंजाब में बाढ़ का खतरा

पंजाब इस समय 1988 के बाद से अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ से कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है और लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. राज्य के 23 जिलों के लगभग 1,996 गांव जलमग्न हो गए हैं. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3.87 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 1 अगस्त से 5 सितंबर के बीच अकेले 14 जिलों में 43 मौतों की पुष्टि हुई है. बाढ़ की स्थिति ने लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है और प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में लगा हुआ है.

दिल्ली सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपये

इसबीच, दिल्ली सरकार ने पंजाब में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. वहीं, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस आपदा से उबरने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की है. हिमाचल प्रदेश बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है. 20 जून से अब तक यहाँ 95 बाढ़, 45 बादल फटने और 132 बड़े भूस्खलन की घटनाएँ हो चुकी हैं. अधिकारियों के अनुसार, अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क हादसों में 355 लोगों की जान जा चुकी है. इसके अलावा, 49 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. स्थिति गंभीर है और प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है.

लगभग 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग 3,787 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. राज्य में 1,217 सड़कें बंद हैं, जिनमें मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा ज़िलों की कई महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (मंडी-धर्मपुर), राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (पुराना हिंदुस्तान-तिब्बत रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग-305 (औट-सैंज) और राष्ट्रीय राजमार्ग-505 (खाब-ग्राम्पू) जैसे कई राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं. वहीं, शिमला-कालका रेलमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गई हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'
मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'
Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स
Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम
एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब
एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE