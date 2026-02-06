यूपी में खरीदना चाहते है प्रॉपर्टी, अब बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगी रजिस्ट्री, जानें क्या है योगी सरकार का नया नियम

अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की चल संपत्ति खरीदने का प्लान बना रहे है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री विभाग ने नया आदेश भी जारी कर दिया है.

UP Property Registry News: अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की या फिर घर, प्लॉट जैसी अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हो तो ये खबर आपके लिए हैं. दरअसल योगी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर नियमों में बदलाव किया है. अब से उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति खरीदने के लिए आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्री विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा.

अभी तक कैसे होती थी रजिस्ट्री

अभी तक उत्तर प्रदेश में फॉर्म-60 भरकर रजिस्ट्री संभव थी, लेकिन अब इस विकल्प को समाप्त कर दिया गया है. सरकार द्वारा ये कदम रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया है. हालांकि फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश के उन जिलों में लागू होगा जिनकी सीमा नेपाल से लगती है. महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी निबंधन अधिकारियों, सहायक महानिरीक्षक निबंधन और उप निबंधकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ्टवेयर में खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों के PAN की अनिवार्य प्रविष्टि और सत्यापन की व्यवस्था लागू कर दी गई है.

इन जिलों में लागू हो गया नियम

दरअसल भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र अक्सर बेनामी या फिर फर्जी संपत्ति खरीदने और फर्जी रजिस्ट्रियों की शिकायतें सामने आती रहती हैं. नई व्यवस्था से सभी लेन-देन की पूरी जानकारी आयकर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों तक आसानी से पहुंच सकेगी, जिससे निगरानी और जांच में सुविधा होगी. योगी सरकार का ये नया निमय गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी आदि में लागू किया गया है. इन सभी जिलों में नियम लागू हो गया है. यहां पर अगर कोई पक्षकार पेन कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो संपत्ति की रजिस्ट्री संभव नहीं होगी. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक मजबूत प्रयास है.



