यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां ग्रामीणों ने रात में ही मदीना मस्जिद को जमींदोज कर दिया और जेसीबी से मलबा भी साफ करवा दिया. ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के आने से पहले ही इस काम को अंजाम दिया. खबरों के मुताबिक ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी. दरअसल संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन है.

सरकारी जमीन पर कर दिया था मस्जिद का निर्माण

चकबंदी प्रक्रिया के तहत साल 2000 में गांव के गरीब परिवारों को आवास आवंटन के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया गया था लेकिन साल 2005 के लगभग इस जमीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया. लेखपाल की रिपोर्ट 14 जून 2025 के आधार पर राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत मुतवल्ली हाजी शमीम को सुनकर कार्यवाही की गई. 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया और 8 लाख 78 हज़ार का जुर्माना भी किया गया.

सरकारी जमीन पर कब्जे को किया था स्वीकार

दूसरी तरफ ऊवैस आलम के द्वारा इस कब्जे को स्वीकार करते हुए अन्य भूमि से विनिमय करने का प्रार्थना पत्र दिया था. क्योंकि धार्मिक कब्जे के आधार पर विनिमय किया जाना विधिक नहीं, इसलिए विनिमय का प्रार्थना पत्र 18 दिसंबर को निरस्त कर दिया गया और खुद ही इस मस्जिद को तोड़ने के लिए कहा गया लेकिन जब मस्जिद नहीं टूटी तो रविवार की सुबह 10 बजे 31 अधिकारियों के दलबल के साथ बुलडोजर के जरिए इस अवैध मस्जिद को प्रशासन ने जमींदोज करने की तैयारी कर ली.

जब तक प्रशासन मौके पर पुहंचता तब तक

लेकिन जब तक प्रशासन मौके पर पहुंचता तब तक शनिवार रात को लोगों ने बुलडोजर के जरिए दो मंजिला मदीना मस्जिद को खुद ही गिरा दिया और मलबा भी यहां से साफ कर दिया. हालांकि इस गांव में और मस्जिद से जुड़े हुए लोग कोई भी कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन ये साफ हो गया है कि प्रशासन के बुलडोजर से मस्जिद तोड़ने से पहले ही मस्जिद से जुड़े लोगों ने खुद ही पूरी मस्जिद को गिरा दिया. शनिवार तक जिस जगह पर मदीना मस्जिद हुआ करती थी, वहां पर अब सिर्फ खाली जमीन है.

कभी नवाज की जाती थी अदा

इस जगह पर नमाज अदा की जाती थी, जहां पर वजू किया जाता था, वह सारी जगह से अतिक्रमण हटाकर जमीन को समतल कर दिया गया है और मलबा भी हटा दिया गया है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही शनिवार रात खुद ही बुलडोजर से मलवा हटा दिया. कैमरे पर मस्जिद कमेटी के लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे पर हाथ जोड़कर बात करने से मना कर दिया.

