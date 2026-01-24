नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

यूपी के जौनपुर से ऐसा मामला सामने आया है जिससे सभी को चौंका दिया है दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक छात्र ने डॉक्टर बनने के लिए अपने ही पैर को काट लिया है. आइए जानते है पूरा मामला

कहते है जब किसी चीज को पाने के लिए जुनून सवार हो जाता है तो लोग उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन कई बार ये स्वभाव स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो जाता है. हाल ही में इसी कहावत को सही साबित करता हुए एक नया मामला उत्तर प्रदेश के जयपुर सामने आया है. यहां पर एक छात्र को डॉक्टर बनने का ऐसा जनून चढ़ा कि उनसे ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे.

दिव्यांग कोटो से एडमिशन के लिए काट लिया अपना पैर

दरअसल छात्र ने MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन पाने के लिए अपना ही पैर काट लिया. इससे पहले वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में 2 बार फेल हो चुका था. हालांकि छात्र की साजिश का कोई परिणाम नहीं निकला और वह नाकाम हो गया. अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्यवाई कर रही है.

इस तरह सूरज ने रची थी पूरी साजिश

बता दें कि यूपी के जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव के रहने वाले सूरज भास्कर (लगभग 24-25 वर्ष) के भाई आकाश भास्कर ने 18 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना दी कि पिछली रात यानी 17 जनवरी की देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके निर्माणाधीन मकान में घुसकर सूरज की जमकर पिटाई की और उसके पैर का पंजा काट दिया.

पार्थ अस्पताल में किया जा रहा है इलाज

गहन छानबीन के दौरान सूरज के बयान में कई असंगतियां और विरोधाभास नजर आए. मोबाइल की जांच में एक युवती का संपर्क नंबर मिला, जिससे बातचीत के बाद शक और मजबूत हो गया. इसके अलावा, सूरज की डायरी से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वह 2026 में एमबीबीएस डॉक्टर बनकर रहेगा. लाइन बाजार थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि सूरज का इलाज पार्थ अस्पताल में किया जा रहा है.

