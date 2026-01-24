FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी- उज्जैन के तराना में हिंसा के बाद तनाव, उज्जैन के तराना में धारा 163 लागू की गई, पुलिस ने अबतक 19 लोगों को गिरफ्तार किया, तराना में 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात, पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की, पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

गले के पास परफ्यूम छिड़कना क्यों है खतरनाक? किन बीमारियों का होता है खतरा और इत्र लगाने का सही तरीका भी जान लें 

गले के पास परफ्यूम छिड़कना क्यों है खतरनाक? किन बीमारियों का होता है खतरा और इत्र लगाने का सही तरीका भी जान लें

पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, शादी में डांस कर रहे हैं 5 लोगों की मौत 10 घायल

पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, शादी में डांस कर रहे हैं 5 लोगों की मौत 10 घायल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड

Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड

Homeभारत

भारत

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

यूपी के जौनपुर से ऐसा मामला सामने आया है जिससे सभी को चौंका दिया है दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक छात्र ने डॉक्टर बनने के लिए अपने ही पैर को काट लिया है. आइए जानते है पूरा मामला

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 24, 2026, 12:22 PM IST

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

MBBS Admission

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कहते है जब किसी चीज को पाने के लिए जुनून सवार हो जाता है तो लोग उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन कई बार ये स्वभाव स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो जाता है. हाल ही में इसी कहावत को सही साबित करता हुए एक नया मामला उत्तर प्रदेश के जयपुर सामने आया है. यहां पर एक छात्र को डॉक्टर बनने का ऐसा जनून चढ़ा कि उनसे ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे. 

दिव्यांग कोटो से एडमिशन के लिए काट लिया अपना पैर

दरअसल छात्र ने MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन पाने के लिए अपना ही पैर काट लिया. इससे पहले वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में 2 बार फेल हो चुका था. हालांकि छात्र की साजिश का कोई परिणाम नहीं निकला और वह नाकाम हो गया. अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्यवाई कर रही है.

इस तरह सूरज ने रची थी पूरी साजिश

बता दें कि यूपी के जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव के रहने वाले सूरज भास्कर (लगभग 24-25 वर्ष) के भाई आकाश भास्कर ने 18 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना दी कि पिछली रात यानी 17 जनवरी की देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके निर्माणाधीन मकान में घुसकर सूरज की जमकर पिटाई की और उसके पैर का पंजा काट दिया.

पार्थ अस्पताल में किया जा रहा है इलाज

गहन छानबीन के दौरान सूरज के बयान में कई असंगतियां और विरोधाभास नजर आए. मोबाइल की जांच में एक युवती का संपर्क नंबर मिला, जिससे बातचीत के बाद शक और मजबूत हो गया. इसके अलावा, सूरज की डायरी से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वह 2026 में एमबीबीएस डॉक्टर बनकर रहेगा. लाइन बाजार थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि सूरज का इलाज पार्थ अस्पताल में किया जा रहा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
Numerology: नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
Babies Names: लाडली बेटी को देना है मॉडर्न लेकिन मीनिंगफुल यूनिक नेम तो इन नदियों के नाम रख लें, शक्ति और धैर्य वाला मिलेगा स्वभाव 
लाडली बेटी को देना है मॉडर्न लेकिन मीनिंगफुल यूनिक नेम तो इन नदियों के नाम रख लें, शक्ति और धैर्य वाला मिलेगा स्वभाव
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
Maa Saraswati Aarti: बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
MORE
Advertisement