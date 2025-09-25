बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

यूपी के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका के रख दिया है. दरअसल यहां पर जब एक युवक के पेट का ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टरों उसे पेट से टूथब्रश, चम्मचें और पेन मिले हैं.

आपने पेट से बालों के गुच्छे, कैंची और ब्लेड निकाले जाने मामले तो बहुत सुने होंगे इस तरह की खबरें तो अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी के पेट से टूथब्रश, चम्मच या फिर पेन निकला हो. चौकिए मत इस बार यूपी से ऐसा ही मामला सामने आया है. पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक का जब एक्सरे कराया गया तो उसके पेट में कुछ अलग चीजें देखने को मिली. डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटों में कमाल कर दिया। दरअसल एक युवक को नशे की लत इस कदर पड़ी कि वह खाने में अनाप-शनाप चीजें खाने लगा.

नशे का चल रहा था इलाज

ये कभी पेन खा जाता था तो कभी टूथब्रश और चम्मच तक निगल जाता था. जो भी रिश्तेदार या आस-पास वाले युवक की इस हरकत के बारे जानते थे वह हैरान रह जाते थे. इस युवक का नशे का इलाज भी चल रहा था कि अचानक उसके पेट में एक दिन बहुत जोर से दर्द हुआ. युवक भागते हुए एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचा. डॉक्टरों ने जांच की सारी प्रक्रियों के बाद सफल ऑपरेशन किया. इस दौरान युवक के पेट से दो पेन, 19 टूथब्रश, 29 चम्मच निकाले और युवक की जान बचाई.

पेट में अचानक हुआ तेज दर्द

पूरा मामला हापुड़ का है. देवनंदनी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बुलंदशहर निवासी और वहां एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती सचिन नामक मरीज को पेट में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा. युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया. अस्पताल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक्सरे के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट में कुछ असामान्य चीजें देखीं. अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. श्याम कुमार और डॉ. संजय राय ने हाल में ऑपरेशन करने वाली सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया.

डॉक्टर भी रह गए हैरान

डॉ. कुमार ने कहा, कि ऑपरेशन के दौरान हमें दो पेन, 19 टूथब्रश और 29 चम्मच मिले हैं, मरीज की जान बचाई जा चुकी है फिलहाल वह खतरे से मुक्त है पूरी तरह से स्वस्थ भी है. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान सचिन ने नशे में ये चीजें निगल ली थीं.

