Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React 

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश

क्या एक प्लानिंग के तहत हुई लद्दाख में हिंसा? जानें इस कहानी का A to Z

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React 

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Homeभारत

भारत

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

यूपी के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका के रख दिया है. दरअसल यहां पर जब एक युवक के पेट का ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टरों उसे पेट से टूथब्रश, चम्मचें और पेन मिले हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 25, 2025, 10:29 PM IST

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

Hapur news

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आपने पेट से बालों के गुच्छे, कैंची और ब्लेड निकाले जाने मामले तो बहुत सुने होंगे इस तरह की खबरें तो अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी के पेट से टूथब्रश, चम्मच या फिर पेन निकला हो. चौकिए मत इस बार यूपी से ऐसा ही मामला सामने आया है. पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक का जब एक्सरे कराया गया तो उसके पेट में कुछ अलग चीजें देखने को मिली. डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटों में कमाल कर दिया। दरअसल एक युवक को नशे की लत इस कदर पड़ी कि वह खाने में अनाप-शनाप चीजें खाने लगा.

नशे का चल रहा था इलाज

ये कभी पेन खा जाता था तो कभी टूथब्रश और चम्मच तक निगल जाता था. जो भी रिश्तेदार या आस-पास वाले युवक की इस हरकत के बारे जानते थे वह हैरान रह जाते थे. इस युवक का नशे का इलाज भी चल रहा था कि अचानक उसके पेट में एक दिन बहुत जोर से दर्द हुआ. युवक भागते हुए एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचा. डॉक्टरों ने जांच की सारी प्रक्रियों के बाद सफल ऑपरेशन किया. इस दौरान युवक के पेट से दो पेन, 19 टूथब्रश, 29 चम्मच निकाले और युवक की जान बचाई.    

पेट में अचानक हुआ तेज दर्द

पूरा मामला हापुड़ का है. देवनंदनी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बुलंदशहर निवासी और वहां एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती सचिन नामक मरीज को पेट में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा. युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया. अस्पताल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक्सरे के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट में कुछ असामान्य चीजें देखीं.  अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. श्याम कुमार और डॉ. संजय राय ने हाल में ऑपरेशन करने वाली सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, अब बनेगा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, जाने क्या होगी खासियत

डॉक्टर भी रह गए हैरान

डॉ. कुमार ने कहा, कि ऑपरेशन के दौरान हमें दो पेन, 19 टूथब्रश और 29 चम्मच मिले हैं, मरीज की जान बचाई जा चुकी है फिलहाल वह खतरे से मुक्त है पूरी तरह से स्वस्थ भी है. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान सचिन ने नशे में ये चीजें निगल ली थीं.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vitamin Deficiency: सिरदर्द, नसों में कमजोरी या छाले का बार-बार होना शरीर में इस विटामिन के माइनस में होने का है इशारा
सिरदर्द, बेचैनी, मुंह में छाले का बार-बार होना है गंभीर, समझ लें शरीर में माइनस में है ये विटामिन
UP: Justice DY Chandrachud ने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करने वाले माता-पिता को दी राहत, यूपी सरकार को दिए सख्त निर्देश
Justice DY Chandrachud ने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करने वाले माता-पिता को दी राहत, यूपी सरकार को दिए सख्त निर्देश
Delhi: दिल्ली के मयूर विहार स्टेशन से युवक ने लगाई छलांग, इलाज के दौरान हुई मौत
Delhi: दिल्ली के मयूर विहार स्टेशन से युवक ने लगाई छलांग, इलाज के दौरान हुई मौत
Weather Update: आ गई डेट, दिल्ली NCRऔर यूपी में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 352 के करीब पहुंचा AQI
Weather Update: आग गई डेट, दिल्ली-NCRऔर यूपी में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 352 के करीब पहुंचा AQI
Manipur Tension: 11 कुकी उग्रवादियों के मारे जाने के बाद मणिपुर में तनाव, जिरीबाम में कर्फ्यू
11 कुकी उग्रवादियों के मारे जाने के बाद मणिपुर में तनाव, जिरीबाम में कर्फ्यू
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश
Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE