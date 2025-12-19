बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देने पर सवाल? सैल्यूट करने वाले SP को किया गया जवाब तलब

बहराइच पुलिस लाइन में बीते दिनों एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के आगमन पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था जिसके बाद अब सैल्यूट करने वाले SP को जवाब तलब किया गया है.

बीते दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में बहराइच पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी जा रही है. वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा और अब इस पूरे प्रकरण पर एसपी से जवाब मांगा गया है, वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ व सांसद चंद्रशेखर सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है.

किसको दिया जाता है ये सम्मान

दरअसल पुलिस द्वारा ये सम्मान संवैधानिक पदों पर या विशेष आधिकारिक अवसरों पर दिया जाता है. लेकिन एक कथावाचक को इस तरह का सम्मान दिए जाने से पुलिस प्रोटोकॉल, प्रशासनिक मर्यादा और नियमों के पालन पर बहस छिड़ गई है. बता दें कि जानकारी के अनुसार, बीते दिनों बहराइच पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के आगमन पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया था. यह पूरा दृश्य राजकीय या संवैधानिक पदाधिकारी के स्वागत जैसा प्रतीत हुआ.

एसपी को किया गया तलब

इस कार्यक्रम के वीडियो और तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुई, वैसे ही इस आयोजन की वैधता और औचित्य पर सवाल उठने लगे. मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने इस पर संज्ञान लिया. डीजीपी ने पुलिस परेड ग्राउंड के उपयोग और सलामी दिए जाने की प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई और बहराइच के पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया.

