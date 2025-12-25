FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम

कलयुगी बेटे की शर्मनाक हरकत, आरी से मां-बाप के किए 6 टुकड़े, अब नदी में बॉडी पार्ट्स खोज रही पुलिस

जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और नदीं में फेंक दिए.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 25, 2025, 05:37 PM IST

जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और नदीं में फेंक दिए. जौनपुर पुलिस ने शव काट कर फेंकने वाले बेटे को 8 घंटे की रिमांड लेकर शव के खोजबीन शुरू कर दी है. इस काम के लिए यूपी पुलिस की तरफ से 15 गोताखोर लगाएं गए हैं. आरोपी बेटे को साथ लेकर पुलिस नदी में जाल लगाकर काट कर फेंके गए शवों की तलाश में जुट गई है.

नदी में मिला पिता का शव

दरअसल 16 दिसंबर को पिता के शव का एक हिस्सा नदी में मिला था. आरोपी बेटे ने दोनों शव को 6 हिस्सों में काटकर नदी में फेंका था. पुलिस ने आरोपी बेटे अम्बेश को 8 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है. बेटे की निशानदेही पर सुबह 9 बजे से ही बेलांव घाट और उसके दोनों तरफ मोथहां पम्प कैनाल, बीबीपुर घाट और उसके दूसरी तरफ राजेपुर घाट तक नदी के बीचों बीच जाल डालकर माता-पिता के शव के अवशेष को ढूढंती रही.

लोहे की लोढ़े से प्रहार

माता-पिता के सिर पर लोहे के लोढ़े से प्रहार, फिर पिता के गले को रस्सी से कस के मौत के घाट उतार देना और जब इतने से भी मन ना भरा तो बेटे ने आरी से शव को काट डाला. इस कहानी को जब आरोपी युवक पुलिस को सुना था तब पुलिस की टीम भी हैरान रह गई. किसे पता था कि B.TECH किया हुआ 'क्वालिटी इंजीनियर' अपने माता-पिता का कत्ल इतने खूंखार तरीके से अंजाम देगा.

अहमदपुर में रहता था परिवार

बता दें कि श्यामबहादुर जिनकी उम्र (65) साल और पत्नी बबिता (63)के साथ अहमदपुर गांव में रहते थे. श्याम बहादुर की 3 बेटी और एक बेटा था. बेटा अम्बेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कोलकाता में रहता था. पिछले 3 महीने से वो अकेला घर चला आया था. घर में मां- पिता और बेटा ही थे.

