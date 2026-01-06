​​​​​​​SIR: जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं उनका क्या होगा, क्या नहीं कर पाएंगे वोट? जानें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस

UP SIR Draft Voter List: उत्तर प्रदेश में अभी तक 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार से ज्यादा मतदाता थे, लेकिन SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 करोड़ 55 लाख 55 हजार 984 बचे हैं.

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. वोटर लिस्ट से लगभग 2.89 करोड़ मतदाता के नाम कट गए हैं. यूपी में अभी तक कुल 15.44 करोड़ वोटर्स के नाम दर्ज थे, लेकिन SIR के बाद अब 12.55 करोड़ मतदाताओं ही बचे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए हैं, क्या वो मतदान नहीं कर पाएंगे? क्या उनको नाम जुड़वाने के लिए मौका दिया जाएगा? आइये ऐसे सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

दअरसल, जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनको चुनाव आयोग अपना नाम जुड़वाने के लिए मौका मिलेगा. फाइन लिस्ट आने से पहले मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में फाइनल लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी. फाइन लिस्ट से पहले मतदाता निर्धारित दस्तावेज दिखाकर BLO से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

नाम जुड़ाने के लिए एक महीने का समय

चुनाव आयोग ने साफ कहा कि जब तक फाइन वोटर लिस्ट जारी नहीं हो जाती, तब तक मतदाताओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अगर उसका नाम गलती से हटा है या किसी तरह की त्रुटि के कारण काट दिया गया है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए एक महीना का समय दिया जाएगा. यूपी में 6 फरवरी तक नाम जुड़वाने, हटाने या उसमें सुधार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच करने के बाद फाइन मतदाता सूची में नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा.

बता दें कि यूपी में 2 करोड़ 88 लाख 74 हजार 108 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. इनमें 6 लाख 23 हजार 796 लोग मृत, 79 लाख 52 हजाार 190 लोग अनुपस्थित और 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 472 ऐसे लोग हैं, जो यूपी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं.

वोटर लिस्ट में कैसे नाम चेक करें

स्टेप-1: voters.eci.gov.in पर जाएं.

स्टेप-2: डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल पर क्लिक करें

स्टेप 3: स्क्रीन पर राज्य का ऑप्शन नजर आएगा, उसमें अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करें.

स्टेप 4: Year of Revision में साल साल 2026 सलेक्ट करें और SIR DraftROLL-2026 डालें.

स्टेप 5: इसके बाद District कॉलम में अपने जिला का नाम सेलेक्ट करें.

स्टेप 6: Assembly Constituency (विधानसभा क्षेत्र) चुने. भाषा सेक्शन से अपनी भाषा का चुनाव करें.

स्टेप 7: इसके बाद Captcha code दिखेगा, उसको बॉक्स में फिल करें.

स्टेप 8: फिर अपने पोलिंग स्टेशन के सामने टिक करें और PDF फाइल में वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी.

स्टेप 9: इसमें अल्फाबेट के हिसाब से अपना नाम सर्च कर लें. या फिर Ctrl+F दबाकर अपना नाम डालकर सर्च कर लें.

नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म भरें?

SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट लिस्ट में अगर आपका नाम कट गया है तो जुड़वाने के लिए Form-7 भरना होगा. अगर नए मतदाता हैं तो Form-6, निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में सुधार और वोटर कार्ड बदलने पर Form-8 भरना होगा. फॉर्म भरने और उसके साथ जरूरी दस्तावेजों को लगाने के बाद ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर समित कर सकते हैं. CINET APP पर भी फॉर्म भर सकते हैं. इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को भी फॉर्म जमा करा सकते हैं.

