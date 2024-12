उत्तर प्रदेश का संभल (Sambhal) एक बार फिर चर्चा में हैं. शहर का 46 साल पुराना हनुमान-शिव मंदिर शनिवार को खोल दिया गया है. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मंदिर के दरवाजे खोले गए. इस बीच बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने जय श्रीराम के नारे भी लगाए. पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाने की अपील की है. एहतियात के तौर पर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. संभल में बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से इलाके में तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है.

4 दशक से बंद पड़ा था मंदिर

संभल पुलिस ने बताया कि यह मंदिर 4 दशक से बंद पड़ा था. हमें सूचना मिली कि कुछ लोग मंदिर पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद हमारी पुलिस टीम यहां पहुंची और अतिक्रमण को रोका गया है. पुलिस विभाग के लोगों ने ही मंदिर की साफ-सफाई का काम किया है और इसके बाद मंदिर खोल दिया गया है. पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही, किसी भी प्रकार की तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों से आम लोगों को दूर रहने की हिदायत दी है.

#WATCH | Uttar Pradesh: A temple has been reopened in Sambhal.



Patron of Nagar Hindu Sabha, Vishnu Sharan Rastogi claims that the temple has been re-opened after 1978. pic.twitter.com/UQdzODtuYa