बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान कर दिया है. प्रतीक यादव ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया है.

समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार से बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है. मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान कर दिया है. बता दें कि अपर्णा ने खुद को समाजवादी पार्टी से अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और वे वर्तमान में भाजपा की नेता हैं. प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपर्णा यादव की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, "मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं.

इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

प्रतीक यादव आगे लिखते है कि "उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब दिए. वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है. अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है. मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की."

अखिलेश यादव के सौतेले भाई

गौरतलब है कि प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं. वह समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और पत्नी अपर्णा यादव के साथ लंबे समय से उनकी समरसता नहीं बन रही है. तीक यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं लेकिन वह सक्रिय रूप से राजनीति से हमेशा से दूर रहे हैं. वह मुख्य रूप से व्यापार करते हैं और हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हैं.

कार कलेक्शन को लेकर चर्चा में

अपने कारों के कलेक्शन की वजह से वह अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनके पास कई लक्जरी गाड़ियां हैं. इसके विपरीत अपर्णा यादव सक्रिय राजनीति में हैं और बीजेपी की नेता हैं. वह चुनाव भी लड़ चुकी हैं. अपर्णा यादव वर्तमान में यूपी राज्‍य महिला आयोग की उपाध्‍यक्ष भी हैं.



