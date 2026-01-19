FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकी ठिकाना मिला, J&K के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाना मिला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

अन्न-जल का त्याग कर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आगे की रणनीति आज करेंगे बात

अन्न-जल का त्याग कर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आगे की रणनीति आज करेंगे बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

Homeभारत

भारत

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान कर दिया है. प्रतीक यादव ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 19, 2026, 01:14 PM IST

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

Prateek Yadav, Aparna Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार से बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है. मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान कर दिया है. बता दें कि अपर्णा ने खुद को समाजवादी पार्टी से अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और वे वर्तमान में भाजपा की नेता हैं. प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपर्णा यादव की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, "मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं.

इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

प्रतीक यादव आगे लिखते है कि "उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब दिए. वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है. अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है. मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की."

अखिलेश यादव के सौतेले भाई

गौरतलब है कि प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं. वह समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और पत्नी अपर्णा यादव के साथ लंबे समय से उनकी समरसता नहीं बन रही है. तीक यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं लेकिन वह सक्रिय रूप से राजनीति से हमेशा से दूर रहे हैं. वह मुख्य रूप से व्यापार करते हैं और हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हैं. 

कार कलेक्शन को लेकर चर्चा में

अपने कारों के कलेक्शन की वजह से वह अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनके पास कई लक्जरी गाड़ियां हैं. इसके विपरीत अपर्णा यादव सक्रिय राजनीति में हैं और बीजेपी की नेता हैं. वह चुनाव भी लड़ चुकी हैं. अपर्णा यादव वर्तमान में यूपी राज्‍य महिला आयोग की उपाध्‍यक्ष भी हैं.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन
Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन
यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले
यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
Zodiac Sign: ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी
ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी
Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
MORE
Advertisement