UP News: फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत 7 घायल

UP News: यूपी के फर्रुखाबाद से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां पर एक कोचिंग संस्थान में अचानक इतना बड़ा धमाका हुआ है कि 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल भी हुए गए.

UP News: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर एक कोचिंग सेंटर में अचानक इतना तेज विस्फोट हुआ कि छत उड़ गई. विस्फोट के कारण पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, यह घटना थाना कादरीगेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी रोड स्थित एक भवन में हुई. विस्फोट इतना तेज हुआ कि आसपास के मकानों की खिलड़ियों के शीशे भी टूट गए. खबर है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई वहीं 7 लोगों गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

घायलों का इलाज जारी

घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया हैं. जहां उनका इलाज जारी है, फिलहाल विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिला प्रशासन की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया और जांच शुरु कर दी. भारी पुलिस बल मौके पर तैनात हैं, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. अधिकारी धमाके की वजह पता लगने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धमाका गैस सिलेंडर, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ के कारण हुआ है.

सीएम योगी ने लिया हादसे में संज्ञान

फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच के बाद ही विस्फोट के कारणों की पुष्टि की जा सकेगी. फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्यों को तेज़ी से संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि घायलों को तुरंत चिकित्सीय सहायता मिल सके. सीएम योगी ने इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

