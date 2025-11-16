FacebookTwitterYoutubeInstagram
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

भारत

UP News: सोनभद्र में अचानक पहाड़ी धंसने से 15 लोग फंसे, 1 मजदूर का मिला शव, बचाव कार्य जारी

सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर पत्थर खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 15 लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका हैं. वही 1 मजबूर का शव मिलने की भी खबर है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 16, 2025, 09:24 AM IST

UP News: सोनभद्र में अचानक पहाड़ी धंसने से 15 लोग फंसे, 1 मजदूर का मिला शव, बचाव कार्य जारी

Sonbhadra accident

सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर पत्थर खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा हैं कि इस दुर्घटना में लगभग 15 लोगों के मलबे के नीचे फंसे हुए हैं. जबकि एक मजदूर का शव बरामद किया गया है. यहां पर अचानक पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेशर ऑपरेटर मलबे में दब गया. फिलहाल बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. हादसे के तुरंत बाद मिर्जापुर से एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी थी, जो सोनभद्र घटनास्थल पर पहुंच गई है.

बचाव कार्य जारी

हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. हालांकि मलबा काफी भारी और ऊंचाई से गिरा है, इसलिए रेस्क्यू को तेजी से शुरू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है मौके की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. सोनभद्र के जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि "पिछड़ा माइन्स क्षेत्र में दीवार जैसी संरचना गिरने की सूचना मिली है, जिसके चलते कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. पुलिस कप्तान भी मौजूद हैं और सभी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं." 

जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्यवाई

जिलाधिकारी ने ये स्पष्ट किया है कि अभी किसी की भी आधिकारिक मौत की पुष्टि नहीं हुई हैं. उन्होंने बताया, "घटना कैसे हुई, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी. यह भी पता लगाया जाएगा कि खनन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं." इस घटना पर यूपी के राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ ने दुख जताते हुए कहा है कि  "जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया. हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. मुआवजा दिलवाया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी."

