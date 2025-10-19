Hit And Run Case: प्रयागराज में काल बनी बेकाबू जगुआर, कई लोगों को रौंदा, एक की मौत

सरकारी नौकरी ठुकराकर शुरू किया ये बिजनेस, आज है करोड़ों का टर्न ओवर
भारत
Hit And Run Case: प्रयागराज से एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है. दरअसल यहां पर एक जगुआर गाड़ी ने करीब 10 लोगों को कुचल दिया. पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया है.
Hit And Run Case: यूपी के प्रयागराज जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को रौंद दिया. खबर है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार चालक नशे में धुत था. जैसे ही गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ी मौके पर भीड़ इकठ्ठा हो गई और उन्होंने कार में तोड़फोड़ कर दी, इतना ही नहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इस हादसे की जानकारी दे दी.
पुलिस ने गाड़ी को लिया कब्जे में
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है वहीं गाड़ी मालिक की पहचान की जा रही है. ये पूरी घटना प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. यहां के राजरूपपुर इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दरअसल, तेज रफ्तार जगुआर कार ने 10 लोगों को रौंद दिया है. हादसे के बाद घटना क्रम पर अफरा-तफरी का महौल बन गया. स्थानीय लोगों ने कार को घेर लिया और हंगामा करना शुरू कर दिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है.
घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
इसके अलावा अन्य घायलों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. वहीं मौके पर पहुंची राजरूपपुर थाना पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है. स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस जगुआर गाड़ी ने कई और गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी. वहीं पुलिस गाड़ी मालिक का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है. पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है.
