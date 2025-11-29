FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

वंदे मातरम् हमपर थोपा नहीं जा सकता- मदनी | भारत में जिहाद पर बहस मुद्दा ही बेकार- मदनी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Success Story: हाउसवाइफ ने पति की मदद से खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस, टर्नओवर जानकर रह जाएंगे हैरान

Success Story: हाउसवाइफ ने पति की मदद से खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस, टर्नओवर जानकर रह जाएंगे हैरान

श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशन

श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशनv

अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश

Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश

कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी

कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी

एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी

एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी

Homeभारत

भारत

श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशन

हापुड़ में बीते दिनों दिल्ली के युवकों में की शरारत का वीडियो का वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में वह श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए मुर्दे को ले जाते है. इस मामले के बाद अब श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नया नियम लागू किया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 29, 2025, 10:32 AM IST

श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशन

Hapur Crematorium

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बीते दिनों हापुड़ से एक हैरान कर देने मामला सामने आया था. हापुड़ में ब्रजघाट के श्मशान घाट पर पुतले का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करते हुए दिल्ली के दो युवक पकड़े गए थे. अब पुलिस ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. अब से श्मशान घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए पहले आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. जी हां, अब मृतक के शव का चेहरा और उसका आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र देखने के बाद ही रजिस्टर में मृतक के नाम की एंट्री होगी. इसी के बाद उसके अंतिम संस्कार की अनुमति मिल पाएगी.

पुलते को जलाने पहुंच गए थे श्मशान घाट

दरअसल, गुरुवार को दिल्ली से आए कमल सोमानी और आशीष खुराना नाम के दो युवक एक कार में प्लास्टिक का पुतला लेकर ब्रजघाट श्मशान पहुंचे थे. उन्होंने पुतले को मृतक 'अंशुल' बताकर कर्मचारियों से कहा कि उसकी मौत दिल्ली के एक अस्पताल में हुई है और पोस्टमार्टम के बाद वे अंतिम संस्कार कराने आए हैं. श्मशाम घाट में मौजूद कर्मचारी नितिन को वजन कुछ हल्का सा लगा. इस पर उसने चेहरा देखने की मांग की, दोनों युवक लगातार बहाने बनाते रहे, जिससे शक और गहरा गया.

बीमा का पैसा लेने के लिए रची साजिश

जब कर्मचारी ने स्वयं कपड़ा हटाकर चेहरा देखा तो सभी के होश उड़ गए, कफन के नीचे किसी इंसान की लाश नहीं बल्कि प्लास्टिक का पुतला रखा हुआ था. तुरंत पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ. कमल सोमानी ने कबूल किया कि उसने 50 लाख रुपये के कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपने दोस्त अंशुल के नाम पर कराए गए बीमे की रकम हासिल करने की योजना बनाई थी. ताकि बीमा कंपनी से पैसा लिया जा सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश
Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश
कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी
कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी
एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी
एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी
भारत के किस राज्य में है 'आंसुओं की झील'? यहां है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क
भारत के किस राज्य में है 'आंसुओं की झील'? यहां है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क
क्या फ्रिज में रखने से अंडे खराब हो जाते हैं या ताजा रहते हैं? 99% लोग नहीं जानते सच्चाई..
क्या फ्रिज में रखने से अंडे खराब हो जाते हैं या ताजा रहते हैं? 99% लोग नहीं जानते सच्चाई..
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
MORE
Advertisement