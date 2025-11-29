श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशन

हापुड़ में बीते दिनों दिल्ली के युवकों में की शरारत का वीडियो का वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में वह श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए मुर्दे को ले जाते है. इस मामले के बाद अब श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नया नियम लागू किया गया है.

बीते दिनों हापुड़ से एक हैरान कर देने मामला सामने आया था. हापुड़ में ब्रजघाट के श्मशान घाट पर पुतले का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करते हुए दिल्ली के दो युवक पकड़े गए थे. अब पुलिस ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. अब से श्मशान घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए पहले आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. जी हां, अब मृतक के शव का चेहरा और उसका आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र देखने के बाद ही रजिस्टर में मृतक के नाम की एंट्री होगी. इसी के बाद उसके अंतिम संस्कार की अनुमति मिल पाएगी.

पुलते को जलाने पहुंच गए थे श्मशान घाट

दरअसल, गुरुवार को दिल्ली से आए कमल सोमानी और आशीष खुराना नाम के दो युवक एक कार में प्लास्टिक का पुतला लेकर ब्रजघाट श्मशान पहुंचे थे. उन्होंने पुतले को मृतक 'अंशुल' बताकर कर्मचारियों से कहा कि उसकी मौत दिल्ली के एक अस्पताल में हुई है और पोस्टमार्टम के बाद वे अंतिम संस्कार कराने आए हैं. श्मशाम घाट में मौजूद कर्मचारी नितिन को वजन कुछ हल्का सा लगा. इस पर उसने चेहरा देखने की मांग की, दोनों युवक लगातार बहाने बनाते रहे, जिससे शक और गहरा गया.

बीमा का पैसा लेने के लिए रची साजिश

जब कर्मचारी ने स्वयं कपड़ा हटाकर चेहरा देखा तो सभी के होश उड़ गए, कफन के नीचे किसी इंसान की लाश नहीं बल्कि प्लास्टिक का पुतला रखा हुआ था. तुरंत पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ. कमल सोमानी ने कबूल किया कि उसने 50 लाख रुपये के कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपने दोस्त अंशुल के नाम पर कराए गए बीमे की रकम हासिल करने की योजना बनाई थी. ताकि बीमा कंपनी से पैसा लिया जा सके.

