AFCAT Admit Card 2026: AFCAT का एडमिट कार्ड जारी, afcat.cdac.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

भारत

भारत

उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग फिर तेज, जानिए किसके पास है अंतिम फैसला करने का अधिकार

उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग एक बार फिर सुर्खियों में है. विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से उठ रही इस आवाज को एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि राज्य के बंटवारे पर अंतिम फैसला आखिर किसके हाथ में होता है.

राजा राम

Updated : Jan 22, 2026, 05:47 PM IST

उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग फिर तेज, जानिए किसके पास है अंतिम फैसला करने का अधिकार

देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश एक बार फिर बंटवारे की बहस में है. भारी आबादी, बड़े भू-भाग और प्रशासनिक दबाव के बीच यह सवाल फिर उठने लगा है कि क्या एक ही सरकार पूरे राज्य को बराबरी से संभाल पा रही है. पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वांचल से भी अलग राज्य की मांग सामने आई है. इस नई आवाज ने सियासत को गर्म कर दिया है और लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यूपी का बंटवारा कैसे और किसके फैसले से होता है. 

क्यों उठ रही है विभाजन की मांग?

गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग समय-समय पर उठती रही है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है. बीते कुछ महीनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक नेताओं ने छोटे राज्य की जरूरत पर सार्वजनिक मंचों से बयान दिए. अब पूर्वांचल क्षेत्र से भी इस दिशा में खुली मांग सामने आई है. दरअसल, अमेठी में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह और पूर्व मंत्री डॉ. अमीता सिंह ने कहा कि पूर्वांचल का विकास तभी संभव है जब उसे अलग राज्य का दर्जा मिले. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि यह मुद्दा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच भी इसकी चर्चा हो रही है. 

अंतिम निर्णय संसद के पास

पूर्वांचल अलग राज्य की मांग के पीछे मुख्य वजह विकास को बताया जा रहा है. समर्थकों का कहना है कि इस इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग और रोजगार के मौके बाकी हिस्सों की तुलना में कम हैं. उनका तर्क है कि जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है, तो प्रशासन का पूरा ध्यान हर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता. अलग राज्य बनने से स्थानीय प्रशासन ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेगा और योजनाओं का असर तेजी से दिखेगा. हालांकि किसी राज्य को बांटना सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से संभव नहीं होता. इसके लिए संविधान में तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र में बदलाव कर सके या नया राज्य बना सके. कुल मिलाकर, अंतिम निर्णय संसद के पास होता है.

राजनीतिक तौर पर इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं

इस प्रक्रिया में राज्य विधानसभा की भी भूमिका होती है. जब भी राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव आता है, राष्ट्रपति उसे संबंधित विधानसभा के पास राय के लिए भेजते हैं. विधानसभा चर्चा के बाद अपनी राय देती है. यह राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता. राज्य के बंटवारे का असर सीधे जनता पर पड़ता है, इसलिए जनमत को भी अहम माना जाता है. सरकारें आमतौर पर सामाजिक संगठनों, स्थानीय प्रतिनिधियों और जनता से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करती हैं कि मांग कितनी मजबूत है और उसके पीछे वास्तविक जरूरत क्या है. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

भारत में इससे पहले भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं

जब संसद में राज्य पुनर्गठन से जुड़ा विधेयक लाया जाता है, तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत से पास करना होता है. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है. मंजूरी मिलते ही नया राज्य कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाता है और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता है. बताते चलें, भारत में इससे पहले भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं. साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, जबकि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अस्तित्व में आया. ये घटनाएं बताती हैं कि अगर राजनीतिक सहमति बनती है, तो नया राज्य बनना संभव है. हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि यूपी का बंटवारा राज्य को कमजोर कर सकता है. ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से उठ रही मांगें राजनीतिक समर्थन जुटा पाती हैं या नहीं. 

