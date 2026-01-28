यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब एक फोन कॉल पर मिलेगी कृषि योजनाओं की पूरी जानकारी

UP News: यूपी सरकार ने किसानों के लिए कृषि विभाग की हेल्पलाइन शुरू की है. अब किसान एक फोन कॉल पर योजनाओं, अनुदान और सुविधाओं की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे.

उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक नई और आसान पहल शुरू की है. अब किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार ने कृषि विभाग की एक खास हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके जरिए किसान घर बैठे फोन पर ही योजनाओं, अनुदान और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे. इस कदम से किसानों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे.

एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग की एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है. इस हेल्पलाइन के जरिए किसान सीधे कृषि विभाग से जुड़ सकेंगे और अपनी जरूरत की जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे. यह हेल्पलाइन कृषि निदेशालय में शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ लखनऊ में किया. सरकार का मानना है कि अक्सर किसानों को योजनाओं की सही जानकारी न मिलने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाता. कई बार जानकारी के लिए उन्हें अलग-अलग दफ्तरों में जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं. इसी समस्या को देखते हुए यह हेल्पलाइन शुरू की गई है, ताकि किसान एक ही नंबर पर कॉल कर सारी जरूरी जानकारी ले सकें.

सही योजना चुनने और उसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, किसान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 0522-2317003 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इस नंबर पर कॉल करके किसान कृषि विभाग की योजनाओं, अनुदान और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकेंगे. हेल्पलाइन के जरिए किसान सोलर पंप, कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे. इसके अलावा, कॉल के दौरान अलग-अलग विकल्प चुनकर किसान विभाग की कई योजनाओं का पूरा विवरण भी जान पाएंगे. इससे किसानों को सही योजना चुनने और उसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी.

ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे

कृषि मंत्री ने बताया कि इस हेल्पलाइन का मकसद किसानों को जानकारी के लिए भटकने से बचाना है. एक फोन कॉल पर किसान खेती से जुड़ी नई तकनीक, निवेश से जुड़ी योजनाएं और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने के तरीकों की जानकारी भी ले सकेंगे. इससे किसानों को खेती की लागत समझने और सही फैसले लेने में आसानी होगी।सरकार की यह पहल किसानों को डिजिटल तरीके से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. उम्मीद है कि इस हेल्पलाइन से किसानों को समय पर सही जानकारी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

