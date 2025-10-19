Ayodhya: 'उन्होंने चलवाई गोलियां हमने जलाएं दीपक', दीपोत्सव पर अयोध्या से CM योगी की हुंकार

आज अयोध्या में सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है. इस बार यहां पर करीब 26 लाख से भी ज्यादा दिए जलाने का टारगेट तय किया गया है. इस दिव्य और भव्य समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं. श्रीराम के राज्याभिषेक समारोह के लिए राज दरबार की थीम पर रामकथा पार्क सज-धजकर तैयार है। 90 फीट चौड़े मंच पर आज शाम राम दरबार सजेगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर संतो को दीवाली का उपहार भी दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी अयोध्या आ रहे हैं

Ayodhya Deepotsav 2025: आज अयोध्या में सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है. इस बार यहां पर करीब 26 लाख से भी ज्यादा दिए जलाने का टारगेट तय किया गया है. इस दिव्य और भव्य समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं. श्रीराम के राज्याभिषेक समारोह के लिए राज दरबार की थीम पर रामकथा पार्क सज-धजकर तैयार है। 90 फीट चौड़े मंच पर आज शाम राम दरबार सजेगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर संतो को दीवाली का उपहार भी दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी अयोध्या आ रहे हैं

देश भर से लोग पहुंच रहे अयोध्या

अब भारत के अलग-अलग कोने से रामलला के दर्शन करने लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं. आज अयोध्या का विकास सुपरफास्ट रफ्तार से हो रहा है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया. हम नहीं भूल सकते हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हैं ही नहीं. राम तो मिथक हैं. उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं. उन्होंने गोली चलवाई थी हम दीप जला रहे हैं, उन्होंने ताले लगवाएं थे हम आजाद करा रहे हैं.

सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'हर दीया हमें याद दिलाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता. सत्य की जीत ही नियति है और इसी जीत की नियति के साथ सनातन धर्म ने 500 सालों तक लगातार संघर्ष किया है. उन्हीं संघर्षों के परिणामस्वरूप अयोध्या में एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है.'

#WATCH | Ayodhya: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "Every lamp reminds us that truth can be troubled but cannot be defeated. It is the destiny of truth to be victorious, and with that destiny of victory, Sanatana Dharma has continuously struggled for 500 years. As a result… pic.twitter.com/eIW4LYbTZh — ANI (@ANI) October 19, 2025

भव्य और दिव्य दीपोत्सव



इस साल आज अयोध्या में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है. बता दें कि अयोध्या में आज राम की पैड़ी पर करीब 26 लाख से अधिक दियों को प्रज्वलित करने का टारगेट तय किया गया है. जो सायं 5:50 बजे से 6:15 बजे तक होगा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक रिचर्ड स्टेनिंग ने कहा, 'आज एक प्रयास था, कल हम एक अलग रिकॉर्ड की कोशिश करेंगे. कल भी आज की तरह प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रवेश करने वालों का क्यूआर कोड स्कैनिंग होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.