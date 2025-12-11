FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व

खाने में नशे की दवाई मिलाकर प्यार से परोसा... शादी के पांचवे दिन ही जेवर-कैश लेकर दुल्हन फरार

एमपी पुलिस ASI और सूबेदार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

भारत

Agra News: आगरा से एक लुटेरी दुल्हन की मामला सामने आया है. यहां पर दुल्हन शादी के पांचवे दिन ही गहने और नगदी लेकर फरार हो गई. ससुराल वालों ने इस मामले को रिपोर्ट दर्ज कराई है. आइए जातने है पूरा मामला

सुमित तिवारी

Updated : Dec 11, 2025, 10:55 AM IST

Agra News

Agra News: यूपी के आगरा में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है. खबर है कि ताज नगरी आगरा में शादी के महज पांच दिन बाद ही दुल्हन जेवर और नगदी लेकर भाग गई. आरोप है कि पहले दुल्हन ने ससुराल वालों के खाने में नशीली दवाई मिलाई और फिर जब सब लोग नशे में होकर सो गए तो घर में रखा सारा पैसा और जेवर उठाकर भाग निकली. ससुराल वालों की तरफ से इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी.

थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खलौआ की घटना

दरअसल ये पूरा मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खलौआ का है. गांव के रहने वाले जगबीर शादी 1 दिसंबर को अयोध्या की रहने वाली एक महिला से हुई थी. शादी के बाद घर में खुशी का माहौल था. दुल्हन के मुंह दिखाई के लिए गांव के लोग इकठ्ठा हो रहे हैं.  दुल्हन सबको मुस्कुरा कर स्वागत भी कर रही थी सब कुछ सही चल रहा था पूरे परिवार में खुशी की लहर थी. शादी के महज 5 दिन के अंदर ही यानी कि छह दिसंबर की शाम नवविवाहिता ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया. दुल्हन ने पूरे परिवार को खुशी से खाना परोसा और सबसे नवविवाहिता की तारीफ करते हुए खाना खाना खाया. 

जांच में जुटी पुलिस

रात सामान्य तरीके से बीती, लेकिन अगली सुबह परिवार की आंख काफी देरी से खुली तो कहानी ने करवट ले ली. घर के सभी दरवाजे खुले थे. दुल्हन का कहीं पता नहीं था. अलमारी के सभी दरवाजे खुले हुए और सामान बिखरा पड़ा था. दुल्हन के बिस्तर के पास दवाई के पत्ते मिले जिससे रहस्य और गहरा गया. घर का निरीक्षण करने पर पता चला कि सोने–चांदी के जेवर, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान गायब थे. परिवार ने गांव व आसपास तलाश की, लेकिन नवविवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पीड़ित पति जगबीर ने थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

                     

