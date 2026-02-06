हत्या-लूट के 90 केस, इस डकैत के आंतक से कांपता था वेस्ट यूपी! कैसे हुआ एनकाउंटर? जानें पूरी क्राइम कुंडली

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरूवार को वेस्ट यूपी के सबसे खूंखार डकैत को एनकाउंटर में मार गिराया हैं. ये इनामी बदमाश कई सालों से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था. इस पर हत्या की कोशिश और लूट के करीब 90 मामले दर्ज थे.

एक ऐसा डकैत जिसके आंतक से पूरा वेस्ट यूपी कांपता था. गुरुवार देर रात शामली पुलिस और एसओजी (SOG) टीम ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. दरअसल शामली पुलिस और एसओजी (SOG) टीम को सूचना मिली कि झिंझाना से कसेरवा जाने वाले मार्ग पर बाइक सवार दो बदमाश किसी बड़ी लूट की फिराक में हैं. सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे पुलिस ने बदमाशों की रोकने की कोशिश की, तभी उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी. इस पर जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने भी डिफेंस फायरिंग की, जिसमें रिहान अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया.

अंधेरा का सहारा पाकर एक बदमाश फरार

इस मुठभेड़ में बादमाशों का एक साथी भागने में सफल रहा, वहीं शामली कोतवाली में तैनात सिपाही सुमित बैसला गोली लगने से घायल हो गए. वहीं घायल डकैत रिहान अंसारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बता दें कि रिहान अंसारी का आतंक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला था. रिहान पिछले 10 सालों में एक बड़ा डकैत बन गया था और वह लगातार अपने गिरोह की कमान संभाल रहा था.

कुख्यात याहिया गैंग के साथ मिलकर करता था काम

वह कुख्यात याहिया गैंग के संपर्क में था और उनके साथ मिलकर लूट और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था. इस बदमाश के खिलाफ शामली, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा में लूट और हत्या की कोशिश के करीब 90 मामले दर्ज थे. इतना ही नहीं रिहान अंसारी पर नंबवर 2025 में झिंझाना क्षेत्र में एक दंपती से हुई लूट के बाद उस पर सहारनपुर डीआईजी द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

लूट का सामान और विदेशी गन हुई बरामद

गौरतलब है कि इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में लूट का सामान और असलहा बरामद किए हैं. इसमें एक इटली निर्मित 'Beretta' .32 बोर पिस्टल और एक देसी पिस्टल (.32 बोर), 8 जिंदा और 7 खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट वाली एक काली स्प्लेंडर बाइक और ओप्पो का एक लूटा हुआ मोबाइल, 2 अन्य मोबाइल, लूटी गई 2 अंगूठी और नकदी मिले हैं.

अपराध नियंत्रण के दिशा में बड़ी सफलता- शामली SP

शामली एसपी एनपी सिंह ने कहा है कि 'रिहान का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है. वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन कल रात की मुठभेड़ में वह ढेर हो गया. उसके फरार साथी की तलाश जारी है.' उन्होंने आगे कहा 'रिहान का मारा जाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी सफलता है.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से