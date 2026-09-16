लखनऊ में हुआ हिट एंड रन केस, महिला से विवाद के बाद बॉयफ्रेंड ने चढ़ाई कार, मौके से फरार हुआ आरोपी, वीडियो वायरल

दूसरी महिला के साथ घूम रहे बॉयफ्रेंड को देख युवती भड़क गई. उसने लड़के से सवाल जवाब किये तो आरोपी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच में जुट गई.

गुड़गांव के बाद अब यूपी की राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र में एक युवक महिला को कार से टक्कर मारकर फरार हो गया. हादसे में महिला बाल बाल बची. उसे पास के अस्पताल पहुंचाया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का बॉयफ्रेंड था. वह दूसरी लड़के के साथ घूम रहा था. इस पर महिला मित्र ने विरोध किया तो आरोपी उसे टक्कर मारकर फरार हो गया. हालांकि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, लखनऊ के गोमतीनगर निवासी युवती बुधवार सुबह जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास चाय पीने गई थी. इसी दौरान उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड शाहनवाज दूसरी लड़की के साथ वहां पर चाय पीने पहुंचा. यहां युवती ने उसे देखकर बॉयफ्रेंड से नाराजगी जताई. इसी दौरान दोनों में विवाद शुरू हो गया. शाहनवाज ने अपनी महिला मित्र के साथ भागने का प्रयास किया. इस पर शाहनवाज की गर्लफ्रेंड उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई. ऐसे में आरोपी ने गर्लफ्रेंड को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने लगा. इससे अनामिका सड़क पर गिरकर घायल हो गई. मौके पर पहुंची युवती को आनन फानन में डॉक्टर दिखाया. वहीं युवती ने मामले की शिकायत पुलिस को की है.

महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

आरोपी शाहनवाज के फरार होने पर पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. वहीं आरोप है कि शाहनवाज पीड़िता के साथ ही अन्य महिलाओं के संपर्क में रहता था. युवती को पहले भी इस तरह की शिकायत मिली थी, लेकिन बुधवार को अचानक बॉयफ्रेंड शाहनवाज के किसी दूसरी के लड़की के साथ घुमते देख मौके पर दबोच लिया, जहां आरोपी उसे घायल कर फरार हो गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.