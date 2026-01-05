FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसी साल होने वाले है. सरकार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीटों के आरक्षण में बदलाव किए बिना ही करवाने की तैयारी में है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 05, 2026, 02:41 PM IST

आने वाले कुछ महीनों में यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में खबर है कि सरकार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीटों के आरक्षण में बदलाव किए बिना ही करवाने की तैयारी में है. इसका मतलब कि, 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण 2021 के चुनावों की तर्ज पर ही होगा. इसकी एक वजह ये भी है कि पंचायत चुनाव 2026 में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पिछले कई महीनों से शासन में लंबित है.

इस प्रस्ताव पर कोई पहल नहीं

बता दें कि शासन स्तर पर अभी तक इस तरह की किसी प्रस्ताव पर कोई पहल नहीं की गई है. बता दें कि आगामी त्रिस्तरीय चुनावों के मद्देनजर ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत वॉडों, क्षेत्र पंचायत वॉर्डों और जिला पंचायत वॉर्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है.

जिला पंचायत सदस्यों की घटेगी संख्या

चुनाव में पहले सीटों का आरक्षण होना है, जिसमें ओबीसी सीटों के आरक्षण का फॉर्म्युला तय करने के लिए नियमानुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए, खबर है कि माना जा रहा है कि पुनर्गठन के बाद यूपी में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या घटकर तीन हजार के करीब हो जाएगी. 2021 के चुनाव में यूपी में 7,31,811 वॉर्डों में पंच चुने गए थे.

वॉर्ड कम होने की संभावना

इनकी संख्या में भी 4,608 वॉर्ड कम होने की संभावना है. इसी तरह पुनर्गठन के बाद इस बार यूपी में 57,694 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे. जबकि, 2021 में हुए पंचायत चुनाव में यहां ग्राम प्रधानों की संख्या 58,195 थी.

एक ये भी कारण हैं

2021 की तर्ज पर चुनाव करवाने का एक कारण ये भी है कि केंद्र सरकार जातीगत जनगणना का फैसला ले चुकी और अगल आक्षरण जातीगत जनगणना के आधार पर किया जाएगा. अब गौर करने वाली बात ये है कि अभी जातिगत जनगणना में समय है, इसलिए सरकार अगले पंचायत चुनाव में नए सिरे से सीटों का आरक्षण तय करने के बजाए 2021 के तय आरक्षण के आधार पर चुनाव करवाने का मन बना चुकी है.

