PM सूर्य घर योजना का UP की जनता में दिखा उत्साह, अब तक करीब 11 लाख लोगों ने किया अप्लाई

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है. जानें डिटेल्स...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की प्रमुख योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश सोलर ऊर्जा अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य आम घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है.

राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं और उत्तर प्रदेश भी इसमें प्रमुख भागीदारी दिखा रहा है. इससे यह संकेत मिलता है कि प्रदेश में आम लोगों के बीच सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता और भरोसा बढ़ा है.

आम परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना हुआ आसान

योगी सरकार की नीति, यूपीनेडा (UPNEDA) और बिजली वितरण कंपनियों के समन्वित प्रयासों से राज्य में बड़ी संख्या में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं. इससे प्रदेश की कुल स्थापित सौर क्षमता लगातार बढ़ रही है. योजना के तहत उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, जबकि राज्य सरकार भी अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है. इससे आम परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना आर्थिक रूप से आसान हुआ है.

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है. कई घरों में बिजली खर्च 60 से 90 प्रतिशत तक घटा है. नेट मीटरिंग सुविधा के कारण अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को और लाभ मिलता है. सोलर सिस्टम लगभग 20 से 25 वर्षों तक काम करता है, इसलिए यह दीर्घकालिक बचत का साधन है.

बिजली वितरण कंपनियों पर कम हो रहा डिमांड

प्रदेश में सोलर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से बिजली वितरण कंपनियों पर पीक डिमांड का दबाव कम होता है. इससे ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर बनती है और कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता धीरे-धीरे घटती है. यह कदम उत्तर प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है. कोयले से बनने वाली बिजली की जगह स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से वायु प्रदूषण घटता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है. यह प्रयास भारत के दीर्घकालिक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन 2070 लक्ष्य के अनुरूप है.

भविष्य में सरकार सोलर ऊर्जा प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. स्मार्ट मीटरिंग, नेट मीटरिंग, डिजिटल भुगतान और ऊर्जा डेटा प्रबंधन जैसी प्रणालियों से उपभोक्ताओं को पारदर्शी और आधुनिक सेवा मिलेगी. इससे ईवी चार्जिंग, ग्रीन फाइनेंस और ऊर्जा आधारित नए आर्थिक अवसर भी विकसित हो सकते हैं. पीएम सूर्य घर योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल बनती जा रही है.

