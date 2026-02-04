FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Ghaziabad Sisters Suicide: 'पापा आप हमें नहीं बचा सकते...', तीन नाबालिग बहनों ने एक साथ किया सुसाइड

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया. रिपोर्ट्स की मानें तो तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम खेलती थीं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 04, 2026, 12:57 PM IST

Ghaziabad Sisters Suicide: 'पापा आप हमें नहीं बचा सकते...', तीन नाबालिग बहनों ने एक साथ किया सुसाइड

घटना की सुचना मिलते ही गाज़ियाबाद पुलिस मौके पर पहुंची. फोटो- ANI

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात तीन सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया. तीनों बहनें नाबालिग थीं. घटना टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी सोसायटी की है. तीनों बहनों ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें कथित तौर पर लिखा गया है कि वो कोरियन गेम नहीं छोड़ सकतीं. इस नोट में कथित तौर पर तीनों ने ये भी लिखा है कि उनके पिता उन्हें नहीं बचा सकते.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, तीनों बहनें भारत सिटी सोसायटी के 907 नंबर फ्लैट में अपने माता-पिता के साथ रहती थीं. सबसे बड़ी बेटी निशिका 16 साल की थी, दूसरी बेटी प्राची 14 साल की और सबसे छोटी बेटी पाखी 12 साल की थी. 

ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम खेलने की लत

पुलिस के मुताबिक, तीनों बहनों को एक कोरियन मोबाइल गेम की लत लग गई थी. इस टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम में तीनों बहनें इतनी ज्यादा डूब चुकी थीं कि वो अपने सारे काम एक साथ करती थीं. नहाना, खाना, स्कूल जाना और यहां तक कि तीनों सोती भी एक ही समय पर थीं. पुलिस ने तीनों बहनों के शव को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी अरुण कुमार ने ANI से कहा, 'मैंने सामने से तीनों को जम्प करते हुए देखा. इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आता कि मैं कुछ करूं, किसी को आवाज़ दूं ये पूरी घटना हो गई थी. मैंने देखा कि वो लोग बालकनी पर बैठे हुए थे. ये करीब 2 बजे की बात है. मेरी नज़र भी इसीलिए गई क्योंकि रात के 2 बजे बालकनी की लाइट जल रही थी. मैं कुछ समझ पाता उससे पहले घटना हो गई. मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग एक की है और बाकी उसे बचाने में गिरे हैं. मैंने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी.'

गाज़ियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके के डीसीपी निमिश पाटिल ने बताया, '4 फरवरी के तड़के हमें सूचना मिली कि तीन लड़कियों ने एक बिल्डिंग से छलांग लगा दी है. उन्हें अस्पताल में मृत घोषित किया गया. हमें एक सुसाइड नोट मिला है जिससे यह साफ है कि लड़कियां कोरियन गेम के प्रभाव में थीं. किसी खास गेम का नाम नहीं लिखा गया है. घटना के वक्त पूरा परिवार घर में ही मौजूद था, लेकिन सभी सो रहे थे.'

