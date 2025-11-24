FacebookTwitterYoutubeInstagram
UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार

UP: अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े की खबरें सामने आती रहती है. लेकिन इस बार ममला अगल है, दरअसल इस केस में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की केवल इस वजह से हत्या कर दी कि उसने सोयाबीन की सब्जी बना दी थी.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 24, 2025, 09:33 AM IST

UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार

Husband Killed Wife

UP: पति-पत्नि के बीच विवाद होने आम बात है लेकिन किसी का कत्ल कर देना ये गंभीर अपराध है और जब कत्ल एक सब्जी की वजह से हुआ हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले के चिल्हिया थानाक्षेत्र से सामने आया है. यहां पति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की हत्या महज इसलिए कर दी. क्योंकि उसकी पत्नी ने सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, जो उसे पसंद नहीं थी. पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए पति कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

21 नवंबर की शाम का मामला

दरअसल ये पूरा मामला 21 नवंबर की शाम 8 बजे का है. चिल्हिला थानाक्षेत्र के बोकनार गांव में 32 वर्षीय महिला हाजरा की हत्या उसके ही पति ने कर दी. फिर उसने खुद इसकी जानकारी गांव वालों को दी. जानकारी पाते ही गांव वालों ने तुरंत पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों पति-पत्नि के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.  21 नवंबर की शाम पति आटा पिसवाने चक्की गया था. लौटकर घर आने पर उसने पूछा कि खाने के लिए क्या बना है. इस पर पत्नी ने बताया कि सोयाबीन की सब्जी बनी है.

लगातार करता रहा ईट से वार

सोयाबीन की सब्जी का नाम सुनते ही आरोपी पति गुस्सा हो गया. जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया और हत्या कर दी गई. आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि मुझे सोयाबीन की सब्जी पसंद नहीं है. इस बात को सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे धक्का दे दिया. जिससे वह गिर गई. इसके बाद पास में पड़ी वजनीली ईट उठाकर मैने उसके सिर पर कई वार किए जिससे वह वेसुध हो गई. जब मैने उसको हिला-डुलाकर देखा तो उसकी सांसे थम चुकी थी. जिसके बाद उसके शव को मैंने चारपाई में जमीन से उठाकर रखा और गांव जाकर लोगों को बताया कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है. 

