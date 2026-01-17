PM Awas: पक्के घर का सपना होगा साकार, यूपी में इस दिन आपके खाते में आ जाएंगे 1 लाख रुपये?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परिवारों के खाते में एक-एक लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे. ये रुपये इन परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा करेंगे. आइए जानते है कि ये पैसा किस दिन लोगों के खाते में आएगा.

यूपी के दो लाख से ज्यादा परिवारों के हिस्से में इस रविवार यानी कि 18 जनवरी को खुशियों की लहर दौड़ने वाली है. दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परिवारों के खाते में एक-एक लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे. ये रुपये इन परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा करेंगे. उत्तर प्रदेश में 'मिशन आवास' को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री लोगों को राहत देंगे. 18 जनवरी 2026 रविवार को राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) में एक भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

शहरी और ग्रामीण आवास में कितना पैसा मिलता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. पहली किस्त की यह राशि मिलते ही लाभार्थियों के घरों के निर्माण कार्य को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जहां पक्का घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये तक दिए जाते हैं. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अलग-अलग कैटेगरी में 2.5 लाख रुपये तक सरकार की ओर से दिए जाते हैं.

इस तरीके से कर सकते है चेक

18 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे या नहीं, इसका पता आप Beneficiary List चेक करके भी लगा सकते हैं. इसके लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा.

सबसे पहले पीएम आवास योजना 2.0 के पोर्टल पर जाएं

यहां आपको Track Application पर क्लिक करना है

आपके पास 3 विकल्प होंगे, 1. Beneficiary Code, 2. Name as Aadhaar and Aadhaar No, 3. Mobile Number

आप तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं

अगर आप Beneficiary Code चुनते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है

इसके बाद कैप्चा कोड करने के बाद Show पर क्लिक कर दें

आपके आवेदन की जानकारी आपके सामने आ जाएगी

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से