स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का संतुलन साधने का प्रयास, उपभोक्ता हितों का संरक्षण सरकार की पहली प्राथमिकता

स्मार्ट मीटर के संदर्भ में गठित विशेषज्ञ समिति इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप बनाई गई इस समिति में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, तकनीकी अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ और विद्युत क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर जारी बहस अब एक संतुलित और परिपक्व दिशा की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. यह विषय अब सिर्फ तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम उपभोक्ता के भरोसे, सुविधा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा व्यापक मुद्दा बन गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को जिस संयम और चरणबद्ध दृष्टिकोण के साथ संभाला है, वह यह संकेत देता है कि यहां सुधार और संवेदनशीलता दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि स्मार्ट मीटर केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि जनविश्वास से जुड़ा विषय है, जिसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर लागू किया जाना चाहिए.

उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन

इसी सोच के अनुरूप सरकार ने एक ओर स्मार्ट मीटर को पारदर्शिता, दक्षता और ऊर्जा प्रबंधन के आधुनिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर बिना समुचित परीक्षण और संतोषजनक निष्कर्ष के किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से दूरी बनाई है. प्रक्रिया पर तात्कालिक रोक, उपभोक्ताओं को राहत देने वाले निर्देश और उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. सरकार के ये सभी कदम मिलकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि अंतिम निर्णय वही होगा, जिसमें जनहित सर्वोपरि रहेगा. यह दृष्टिकोण ऐसे समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब कई बार योजनाओं को जल्दबाजी में लागू कर देने से बाद में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. ऐसे उदाहरणों से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश ने सावधानी को प्राथमिकता दी है, जो एक जिम्मेदार प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है.

समीति में शामिल हैं विशेषज्ञ

स्मार्ट मीटर के संदर्भ में गठित विशेषज्ञ समिति इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप बनाई गई इस समिति में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, तकनीकी अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ और विद्युत क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी शामिल हैं. यह केवल समिति मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम है जिसकी विशेषज्ञता तकनीकी जटिलताओं को समझने के साथ-साथ उपभोक्ता हितों के व्यावहारिक पहलुओं का भी गहन विश्लेषण करने में सक्षम है. ऐसे में, यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि जब इतनी उच्चस्तरीय विशेषज्ञता इस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो समिति की रिपोर्ट केवल तकनीकी निष्कर्षों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एक संतुलित, व्यावहारिक और जनहितकारी समाधान प्रस्तुत करेगी.

स्मार्ट मीटर के मामले में सभी दृष्टिककोण अपना रही सरकार

किसी भी नई तकनीक को लागू करने से पहले उसके प्रभावों का बहुआयामी आकलन आवश्यक होता है. स्मार्ट मीटर के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है. तकनीकी उन्नयन भविष्य की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन उसका क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों, उपभोक्ता व्यवहार और जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए.विशेषज्ञ समिति इसी संतुलन को स्थापित करने का माध्यम बन सकती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीक का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे और वह किसी नई समस्या का कारण न बने. यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का उद्देश्य केवल राजस्व वृद्धि नहीं, बल्कि उपभोक्ता संतुष्टि और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है.

बिना गलती के नहीं काटा जाएगा बिजली कनेक्शन

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मुद्दे पर रुख शुरू से ही स्पष्ट और उपभोक्ता-केंद्रित रहा है. उनका यह कथन कि आम उपभोक्ता मूलतः ईमानदार होता है और यदि उसे सही बिल मिले तो वह भुगतान करने में पीछे नहीं हटता, इस नीति का आधार है. इसी सोच के अनुरूप यह निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि किसी उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है तो उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए. यह दृष्टिकोण प्रशासनिक कठोरता और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करता है और यह संदेश देता है कि सुधार की प्रक्रिया आम नागरिक पर अतिरिक्त बोझ डालकर नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ाई जाएगी. यह भरोसा ही किसी भी सुधार प्रक्रिया की सफलता की सबसे बड़ी शर्त होता है.

छुट्टी के दिनों में कनेक्शन न काटने का लिया फैसला

सरकार द्वारा हाल के दिनों में लिए गए निर्णय इस संतुलित सोच के स्पष्ट उदाहरण हैं. जीरो बैलेंस की स्थिति में भी सीमित अवधि तक बिजली आपूर्ति जारी रखने का प्रावधान, एक निश्चित सीमा तक कनेक्शन न काटने का निर्णय, और नई स्थापना के बाद एक निर्धारित समय तक किसी भी प्रकार की कटौती न करने की व्यवस्था सीधे तौर पर उपभोक्ता हित में हैं. इसके साथ ही बहु-स्तरीय एसएमएस अलर्ट प्रणाली लागू करने और अवकाश के दिनों में कनेक्शन न काटने जैसे निर्णय यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को समय रहते जानकारी मिले और उन्हें अनावश्यक असुविधा से बचाया जा सके. यह स्पष्ट संकेत है कि तकनीकी सुधार के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण को भी समान महत्व दिया जा रहा है.

सरकार का स्पष्ट संदेश विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद ही स्मार्ट मीटर

इस पूरे प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है, जब तक कि विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती. यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है और वह पहले तथ्यों की गहन जांच, फिर संतुलित निर्णय और उसके बाद ही क्रियान्वयन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है. यह दृष्टिकोण न केवल व्यावहारिक है, बल्कि उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को मजबूत करने वाला भी है. इससे यह संदेश जाता है कि सरकार निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर विचार कर रही है और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहती. फील्ड स्तर पर उठाए गए कदम भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह पहल केवल नीतिगत घोषणा तक सीमित नहीं है. सात दिन के विशेष अभियान के माध्यम से अधिकारियों को घर-घर भेजकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का निर्देश देना इस बात का प्रमाण है कि सरकार जमीनी स्तर पर भी सक्रिय है.

सरकार का जवाबदेही और पारदर्शी बनाने का ठोस प्रयास

हेल्पलाइन 1912 की सक्रियता, शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और ओवर बिलिंग के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश यह दर्शाते हैं कि व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. यह व्यवस्था न केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान में सहायक होगी, बल्कि भविष्य में उपभोक्ता सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में भी मदद करेगी.समग्र रूप से देखें तो यह स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर पर अंतिम निर्णय अभी प्रक्रिया में है, लेकिन उसकी दिशा पहले ही तय हो चुकी है और वह दिशा है - जनहित. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, विशेषज्ञ समिति की भूमिका और राहतकारी उपाय यह संकेत देते हैं कि सरकार न तो किसी दबाव में है और न ही जल्दबाजी के पक्ष में. तकनीकी उन्नयन समय की मांग अवश्य है, लेकिन उसे लागू करने की प्रक्रिया संतुलित, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित होनी चाहिए. अंततः यह कहा जा सकता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रारंभिक आशंकाएं अब धीरे-धीरे विश्वास में परिवर्तित होती दिखाई दे रही हैं. यदि यही संतुलन और संवेदनशीलता आगे भी बनी रहती है, तो यह व्यवस्था न केवल सफल होगी, बल्कि यह शासन की उस कार्यशैली का उदाहरण भी बनेगी, जिसमें विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है. यही संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति निर्माण की सबसे बड़ी कसौटी होता है, और उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत करता दिखाई दे रहा है.

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