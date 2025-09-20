Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
Bhedia Attack News: यूपी के बहराईच में लगातार भेड़िया के अटैक से जुड़ी खबरें सामने आ रही है. हाल में एक भार फिस से भेड़िया ने गांव के भीतर आकर एक 4 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया है. आइए जानते हैं पूरा मामला
Bhedia Attack News: यूपी के बहराईच में लगातार भेड़ियों के आतंक से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं. जंगलों से सटें गांवों में भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं. जिले की दो तहसीलों के दर्जनों गांवों में आदमखोर जानवरों ने लोगों की नींद उड़ा दी है. इस समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश में वन विभाग की टीम जरूर लगी हुई है लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है. आज सुबह करीब दस बजे, कैसरगंज इलाके के मंझारा तौकली के गांधू झाला गांव में एक भयानक घटना सामने आई.
जंगल की तरफ भागा भेड़िया
इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी है. यहां एक चार साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है. बच्चे का नाम अंकेश कुमार बताया जा रहा है. बच्चा उस समय चारपाई पर लेट कर दूध पी रहा था. इस घटना को देख बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. उन्होंने बताया कि कैसे भेड़िये ने बच्चे का मुंह पकड़ कर उसे उठा लिया. बताया जा रहा है कि बच्चे को लेकर भेड़िया गन्ने के खेत में चला गया लाठी डंडा लेकर जिसका पीछा करते हुए गांव वाले भी उसी खेत की तरफ भागे लेकिन भेड़िया जंगल की तरफ भागने में कामयाब रहा.
मौके पर मिले पैरों के निशान
मौके पर भेड़िये के पैरों के निशान भी मिले हैं. पुलिस और वन विभाग की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई है और आदमखोर भेड़िये की खोज में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि इलाके में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है. बता दें कि इसी इलाके में बीते 10-12 दिनों में ये 9वीं घटना हैं. इन हमलों में अब तक 6 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 3 बच्चों की मौत हो चुकी है. लगातार इस तरह के हमलों से लोगों में अक्रोश है इतना ही नहीं अपनी सुरक्षा के लिए खुद ग्रामीण लाठी डंडा लेकर हमेशा तैयार रहते हैं.
तेंदुए या भेड़िया
वहीं वन विभाग के अधिकारी डीएफओ बहराइच राम सिंह यादव ने बताया कि इलाके में लगातार टीमों और ड्रोन कैमरों की मदद से काम्बिंग की जा रही है. अभी टीमें बच्चे की तलाश कर रही हैं. उनका कहना है कि निश्चित तौर पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि जानवर कौन सा है क्योंकि ग्रामीणों के बीच ही तेंदुए और भेड़िये को लेकर अलग-अलग तरह की बातें कहीं जा रही हैं.
