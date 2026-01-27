इस्तीफे के बाद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट से अविमुक्तेश्वरानंद ने की बात, बोले- 'सरकारी पद से ऊंचा पद आपको देंगे'

सरकार, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है. यह आरोप लगाते हुए बरेली(UP) के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया. इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद जी ने उनसे फोन पर बात की है.

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था कि सरकार, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, हालांकि अभी सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

सरकारी पद से भी ऊंचा पद देंगे- अविमु्क्तेश्वारनंद

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद देश में सियासत गर्मा गई है. अलंकार के निलंबन के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनसे फोन पर बात की. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री को भरोसा दिलाया है कि उन्हें धर्म के क्षेत्र में सरकारी पद से भी ऊंचा पद दिया जाएगा. उन्होंने अलंकार का अभिनंदन करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से बात करते हुए कहा, "आपके कदम का सनातन समाज अभिनंदन करता है. हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं. जो पद सरकार ने दिया था, उससे ऊंचा पद आपको देंगे."

क्यों हुआ ये पूरा विवाद

आपको ये भी बताते चलें कि माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन रथ से स्नान के लिए जाने के बाद हुए विवाद के बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन कर रहे हैं. इस मामले के बाद से ही लगातार राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. सनातन समुदाय के दलों द्वारा सरकार की तीखी आलोचना रही है वहीं अब यूजीसी के नए नियम ने इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है. यूजीसी के नए नियम के आने के बाद से जनरल वर्ग का अक्रोश सरकार पर फूट पड़ा है. अब अविमुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है.

