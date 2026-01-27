FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

India-EU FTA: 263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

Homeभारत

भारत

इस्तीफे के बाद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट से अविमुक्तेश्वरानंद ने की बात, बोले- 'सरकारी पद से ऊंचा पद आपको देंगे'

सरकार, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है. यह आरोप लगाते हुए बरेली(UP) के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया. इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद जी ने उनसे फोन पर बात की है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 27, 2026, 12:19 PM IST

इस्तीफे के बाद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट से अविमुक्तेश्वरानंद ने की बात, बोले- 'सरकारी पद से ऊंचा पद आपको देंगे'

Alankar Agnihotri

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था कि सरकार, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, हालांकि अभी सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है. 

सरकारी पद से भी ऊंचा पद देंगे- अविमु्क्तेश्वारनंद

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद देश में सियासत गर्मा गई है. अलंकार के निलंबन के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनसे फोन पर बात की. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री को भरोसा दिलाया है कि उन्हें धर्म के क्षेत्र में सरकारी पद से भी ऊंचा पद दिया जाएगा. उन्होंने अलंकार का अभिनंदन करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से बात करते हुए कहा, "आपके कदम का सनातन समाज अभिनंदन करता है. हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आएं. जो पद सरकार ने दिया था, उससे ऊंचा पद आपको देंगे."

क्यों हुआ ये पूरा विवाद

आपको ये भी बताते चलें कि माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन रथ से स्नान के लिए जाने के बाद हुए विवाद के बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन कर रहे हैं. इस मामले के बाद से ही लगातार राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. सनातन समुदाय के दलों द्वारा सरकार की तीखी आलोचना रही है वहीं अब यूजीसी के नए नियम ने इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है. यूजीसी के नए नियम के आने के बाद से जनरल वर्ग का अक्रोश सरकार पर फूट पड़ा है. अब अविमुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?
अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?
अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार
कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड
कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State
Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State
MORE
Advertisement
धर्म
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
Today Horoscope 26 January: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement