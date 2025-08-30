Add DNA as a Preferred Source
'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 

US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला

Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा

Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स

Radha Ashtami Vrat 2025: राधा अष्टमी पर पूरे की जगह आधे दिन ही क्यों रखा जाता है व्रत, जानें इसका आध्यात्मिक महत्व

Cyber Crime In India: साइबर अटैक के साथ तेजी से बढ़ा AI बेस्ड क्राइम, जानें कौन से नंबर पर है भारत

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  

US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला

कोर्ट ने टैरिफ को पूरी तरह से गलत और राष्ट्रपति की मनमर्जी बताया है.  कोर्ट ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी पूरी तरह से गैरकानूनी है. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को फटकार भी लगाई.

नितिन शर्मा

Updated : Aug 30, 2025, 10:39 AM IST

US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति जिस टैरिफ को लेकर अन्य देशों पर नकेल कस रहे थे. यूएस कोर्ट ने उसे गलत ठहराते हुए हवा निकाल दी है. इस ट्रंप पूरी तरह से तिलमिला गये हैं. हालांकि अभी कोर्ट ने टैरिफ को लागू कर दिया है, लेकिन इसको लेकर फटकार लगाई है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कोर्ट ये फैसला बर्बाद कर देगा. अब सब सोच में पड़ गये हैं कि अब इस टैरिफ का क्या होगा? 

दरअसल शुक्रवार को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करके और दुनिया के कई देशों पर व्यापक आयात टैरिफ लगाकर अपनी सीमाओं को पार किया है. कोर्ट ने टैरिफ को पूरी तरह से गलत और राष्ट्रपति की मनमर्जी बताया है.  कोर्ट ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी पूरी तरह से गैरकानूनी है. उन्होंने राष्ट्रपति को फटकार भी लगाई. इसी के बाद अगले दिन यानी 30 अगस्त को ट्रंप ने कोर्ट के आदेशों पर पलटवार किया है.उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए टैरिफ पॉलिसी अब भी बरकरार है. उन्होंने कहा कि अब वे कोर्ट के इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे. ट्रंप ने कहा कि अगर टैरिफ हटा तो अमेरिका को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. 

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि अब भी सभी टैरिफ लागू हैं. ट्रंप ने कहा कि कोर्ट ने यह गलत तरीके से आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश को हम बड़ी कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिसमें जीत अमेरिका की ही होगी. वहीं अगर टैरिफ हटाए गए तो यह अमेरिका के लिए एक विनाशकारी कदम साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर अमेरिका इकोनॉमिक रूप से टूट जाएगा. ट्रंप ने कहा कि लेबर डे वीकेंड पर हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे मजदूरों और 'मेड इन अमेरिका' प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है. 

ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील

टैरिफ हटाने का फैसला न्यूयॉर्क की एक विशेष संघीय व्यापार कोर्ट ने लिया है. हालांकि कोर्ट ने टैरिफ को बरकरार रखा है. वहीं कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें टैरिफ को तुरंत कैंसल करने की बात कही गई थी. इससे ट्रंप को यूएस की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल जाएगा. 

ट्रंप की बात नहीं मानने वाले देशों पर बढ़ाया टैरिफ

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक व्यापार नीति के तहत टैरिफ लगाया था. इनमें अमेरिकी व्यापारिक साझेदार चीन, मैक्सिको और कनाडा शामिल था, लेकिन जिन देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं मानी उन पर ट्रंप ने टैरिफ को बिना सोचे समझे दोगुना तक कर दिया. जिन पर टैफिर 10 से 20 प्रतिशत था. उसे बढ़ाकर ट्रंप ने 25 से 50 तक कर दिया. 

