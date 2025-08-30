US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा
कोर्ट ने टैरिफ को पूरी तरह से गलत और राष्ट्रपति की मनमर्जी बताया है. कोर्ट ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी पूरी तरह से गैरकानूनी है. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को फटकार भी लगाई.
अमेरिकी राष्ट्रपति जिस टैरिफ को लेकर अन्य देशों पर नकेल कस रहे थे. यूएस कोर्ट ने उसे गलत ठहराते हुए हवा निकाल दी है. इस ट्रंप पूरी तरह से तिलमिला गये हैं. हालांकि अभी कोर्ट ने टैरिफ को लागू कर दिया है, लेकिन इसको लेकर फटकार लगाई है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कोर्ट ये फैसला बर्बाद कर देगा. अब सब सोच में पड़ गये हैं कि अब इस टैरिफ का क्या होगा?
दरअसल शुक्रवार को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करके और दुनिया के कई देशों पर व्यापक आयात टैरिफ लगाकर अपनी सीमाओं को पार किया है. कोर्ट ने टैरिफ को पूरी तरह से गलत और राष्ट्रपति की मनमर्जी बताया है. कोर्ट ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की पॉलिसी पूरी तरह से गैरकानूनी है. उन्होंने राष्ट्रपति को फटकार भी लगाई. इसी के बाद अगले दिन यानी 30 अगस्त को ट्रंप ने कोर्ट के आदेशों पर पलटवार किया है.उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए टैरिफ पॉलिसी अब भी बरकरार है. उन्होंने कहा कि अब वे कोर्ट के इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे. ट्रंप ने कहा कि अगर टैरिफ हटा तो अमेरिका को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि अब भी सभी टैरिफ लागू हैं. ट्रंप ने कहा कि कोर्ट ने यह गलत तरीके से आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश को हम बड़ी कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिसमें जीत अमेरिका की ही होगी. वहीं अगर टैरिफ हटाए गए तो यह अमेरिका के लिए एक विनाशकारी कदम साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर अमेरिका इकोनॉमिक रूप से टूट जाएगा. ट्रंप ने कहा कि लेबर डे वीकेंड पर हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे मजदूरों और 'मेड इन अमेरिका' प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है.
टैरिफ हटाने का फैसला न्यूयॉर्क की एक विशेष संघीय व्यापार कोर्ट ने लिया है. हालांकि कोर्ट ने टैरिफ को बरकरार रखा है. वहीं कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें टैरिफ को तुरंत कैंसल करने की बात कही गई थी. इससे ट्रंप को यूएस की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल जाएगा.
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक व्यापार नीति के तहत टैरिफ लगाया था. इनमें अमेरिकी व्यापारिक साझेदार चीन, मैक्सिको और कनाडा शामिल था, लेकिन जिन देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं मानी उन पर ट्रंप ने टैरिफ को बिना सोचे समझे दोगुना तक कर दिया. जिन पर टैफिर 10 से 20 प्रतिशत था. उसे बढ़ाकर ट्रंप ने 25 से 50 तक कर दिया.
