अमेरिका ने बदले भारतीयों के लिए Visa Rules, जानें 1 सितंबर से क्या नया होगा?

भारतीयों के लिए अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इन अपडेट्स पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है...

अगर आप भारत से अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो कुछ ज़रूरी अपडेट्स ध्यान में रखने लायक हैं. वीज़ा प्रक्रिया में कई बदलाव हो रहे हैं जिनमें अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा शुरू किया गया एक नया शुल्क और भारत स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने और वीज़ा नवीनीकरण की नई प्रक्रियाएं शामिल हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी परेशानी न आए.

भारतीयों के लिए अमेरिकी वीज़ा में बड़े बदलाव:

1. अब थर्ड पार्टी नहीं ले पाएगा वीजा

1 अगस्त 2025 से 18 साल से कम आयु के आवेदकों को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति को वीज़ा आवेदन केंद्रों से पासपोर्ट लेने की अनुमति नहीं है. अब आपको अपना पासपोर्ट खुद लेना होगा या फिर पेड डिलिवरी सर्विस चुननी होगी. वहीं नाबालिगों के केस में माता-पिता या अभिभावक पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर वाला लेटर ऑफ अथॉरिटी अनिवार्य है. ईमेल से भेजी गई या स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.

2. ऑप्शनल पेड पासपोर्ट डिलिवरी

दूतावास ने पासपोर्ट सीधे आपके घर या कार्यालय तक पहुंचाने की सेवा शुरू की है. इसके लिए प्रति आवेदक ₹1,200 का शुल्क लगेगा. इस सर्विस को चुनने के लिए ustraveldocs.com पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें और इस विकल्प का चयन करने के लिए अपनी डिलीवरी प्रिफरेंस अपडेट करें.

3. वीज़ा इंटिग्रिटी फीस

4 जुलाई 2025 को पारित "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" के तहत एक नया शुल्क लागू किया जा रहा है. इसमें अधिकांश गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदनों के लिए $250 शुल्क लगेगा. यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो सकता है. इस शुल्क का उद्देश्य अतिरिक्त सुरक्षा जांच में सहायता करना, वीज़ा प्रक्रिया की अखंडता में सुधार करना और प्रशासनिक लागतों की भरपाई करना है. वीज़ा नियमों का पालन करने वाले आवेदक धनवापसी के पात्र हो सकते हैं, हालांकि इस प्रक्रिया का विवरण अभी तक नहीं दिया गया है.

4. इंटरव्यू छूट प्रोग्राम में बदलाव

अमेरिकी विदेश विभाग 2 सितंबर 2025 से इंटरव्यू छूट प्रोग्राम (ड्रॉपबॉक्स) के दायरे को कम कर देगा. इससे उन आवेदकों पर असर होगा जो पर्सनल इंटरव्यू से बच सकते थे. उन्हें अब अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में उपस्थित होना होगा. इससे वीज़ा की एच, एल, एफ, एम, जे, ई, और ओ श्रेणियां प्रभावित होंगी. इस बदलाव की वजह से अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 79 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को अब इंटरव्यू देना होगा.

5. वीज़ा श्रेणियां जिन्हें अभी भी छूट मिली हुई है

कुछ श्रेणियां इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होंगी और उन्हें पर्सनल इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी. इनमें A-1 और A-2 वीज़ा, कुछ C-3 वीज़ा, जी-1 से जी-4 वीज़ा, नाटो-1 से नाटो-6 वीज़ा और TECRO E-1 वीज़ा शामिल है.

किन नियमों में नहीं हुआ कोई बदलाव?

- वीजा फीस वैलिडिटी अभी भी 365 दिनों के लिए है.

- आप ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अभी भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं.

- वीजा एप्लीकेशन के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी भी पहले की तरह है.

अधिक जानकारी के लिए आप अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

