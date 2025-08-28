महाराष्ट्र में इमारत ढहने से 14 लोगों की मौत, NDRF का सर्च राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन जारी
भारत के इस राज्य में आज स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जानें क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला
अमेरिका ने बदले भारतीयों के लिए Visa Rules, जानें 1 सितंबर से क्या नया होगा?
Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी पर व्रत और कथा से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें इसकी तारीख से लेकर कथा का महत्व
भारी बारिश ने जम्मू से लेकर हिमाचल तक मचाही तबाही, आईएमडी ने मानसून का भयंकर रूप आने की दी चेतावनी
Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000
Rashifal 28 August 2025: कर्क और तुला वालों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
ICC रैंकिंग में कहां पर हैं Asia Cup 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें? यहां मिलेगी पूरी डिटेल्स
जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए
बॉडीगार्ड, ओवरकॉन्फिडेंस और ड्रामा—बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल बनीं "ट्रोल्स की फेवरेट"
भारत
भारतीयों के लिए अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इन अपडेट्स पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है...
अगर आप भारत से अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो कुछ ज़रूरी अपडेट्स ध्यान में रखने लायक हैं. वीज़ा प्रक्रिया में कई बदलाव हो रहे हैं जिनमें अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा शुरू किया गया एक नया शुल्क और भारत स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने और वीज़ा नवीनीकरण की नई प्रक्रियाएं शामिल हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी परेशानी न आए.
1. अब थर्ड पार्टी नहीं ले पाएगा वीजा
1 अगस्त 2025 से 18 साल से कम आयु के आवेदकों को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति को वीज़ा आवेदन केंद्रों से पासपोर्ट लेने की अनुमति नहीं है. अब आपको अपना पासपोर्ट खुद लेना होगा या फिर पेड डिलिवरी सर्विस चुननी होगी. वहीं नाबालिगों के केस में माता-पिता या अभिभावक पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर वाला लेटर ऑफ अथॉरिटी अनिवार्य है. ईमेल से भेजी गई या स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.
यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया
2. ऑप्शनल पेड पासपोर्ट डिलिवरी
दूतावास ने पासपोर्ट सीधे आपके घर या कार्यालय तक पहुंचाने की सेवा शुरू की है. इसके लिए प्रति आवेदक ₹1,200 का शुल्क लगेगा. इस सर्विस को चुनने के लिए ustraveldocs.com पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें और इस विकल्प का चयन करने के लिए अपनी डिलीवरी प्रिफरेंस अपडेट करें.
3. वीज़ा इंटिग्रिटी फीस
4 जुलाई 2025 को पारित "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" के तहत एक नया शुल्क लागू किया जा रहा है. इसमें अधिकांश गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदनों के लिए $250 शुल्क लगेगा. यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो सकता है. इस शुल्क का उद्देश्य अतिरिक्त सुरक्षा जांच में सहायता करना, वीज़ा प्रक्रिया की अखंडता में सुधार करना और प्रशासनिक लागतों की भरपाई करना है. वीज़ा नियमों का पालन करने वाले आवेदक धनवापसी के पात्र हो सकते हैं, हालांकि इस प्रक्रिया का विवरण अभी तक नहीं दिया गया है.
4. इंटरव्यू छूट प्रोग्राम में बदलाव
अमेरिकी विदेश विभाग 2 सितंबर 2025 से इंटरव्यू छूट प्रोग्राम (ड्रॉपबॉक्स) के दायरे को कम कर देगा. इससे उन आवेदकों पर असर होगा जो पर्सनल इंटरव्यू से बच सकते थे. उन्हें अब अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में उपस्थित होना होगा. इससे वीज़ा की एच, एल, एफ, एम, जे, ई, और ओ श्रेणियां प्रभावित होंगी. इस बदलाव की वजह से अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 79 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को अब इंटरव्यू देना होगा.
5. वीज़ा श्रेणियां जिन्हें अभी भी छूट मिली हुई है
कुछ श्रेणियां इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होंगी और उन्हें पर्सनल इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी. इनमें A-1 और A-2 वीज़ा, कुछ C-3 वीज़ा, जी-1 से जी-4 वीज़ा, नाटो-1 से नाटो-6 वीज़ा और TECRO E-1 वीज़ा शामिल है.
- वीजा फीस वैलिडिटी अभी भी 365 दिनों के लिए है.
- आप ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अभी भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं.
- वीजा एप्लीकेशन के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी भी पहले की तरह है.
अधिक जानकारी के लिए आप अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.