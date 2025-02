अमेरिकी वायु सेना का विमान 122 अवैध प्रवासियों को लेकर रविवार रात अमृतसर पहुंचा. इससे पहले शनिवार को 120 लोगों की वतन वापसी कराई गई.

अमेरिका के राष्ट्रपति डौनाल्ड ट्रंप ने अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है. अमेरिकी वायु सेना का एक और विमान RCH869 रविवार देर रात अमृतसर पहुंचा. इस विमान में 112 अवैध प्रवासी सवार थे, जिन्हें अमेरिका से वापस भारत भेजा गया है. अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के करने वाली डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीयों का यह तीसरा जत्था भेजा है. इस जत्थे में 112 लोग शामिल थे. आबतक कुल 332 भारतीय अवैध लोगों को अमेरिका से निकाला जा चुका है.

112 भारतीय वापस लौटे

जानाकीर के अनुसार, अमेरिका से भारत पहुंचने वाले 112 लोग में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, दो उत्तर प्रदेश से और एक-एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हैं. कुछ लोगों के परिवार वाले उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे. फिलहाल एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है करीब 3 घंटे बाद सभी डिपार्टीज को बाहर लाया जाएग.

शनिवार को पहुंचा था दूसरा जत्था

शनिवार को 120 अवैध प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी विमान देर रात अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा. इस जत्थे में 60 से अधिक लोग पंजाब से हैं और 30 से अधिक हरियाणा से हैं. बाकी गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के हैं. अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के वादे के तहत अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए भारतीयों का ये दूसरा जत्था है.

