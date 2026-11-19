UPTET 2026: यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा. अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है.

यूपी टीईटी के लिए अप्लाई ऑनलाइन मोड में करना होगा

23 दिसंबर तक अभ्यर्थी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकेंगे

UPTET 2026: यूपी टीईटी की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है. यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी 24 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं. एग्जाम 26-27 फरवरी 2027 को होगा. 24 नवंबर को डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसी डेट से एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू होगा.

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को अप्लाई करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा. एग्जाम दो लेवल पर आयोजित किया जाएगा. प्राथमिक लेवल का एग्जाम क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए होगा, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा क्लास 6 से 8 तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए आयोजित की जाएगी.

23 दिसंबर तक जमा होगी एप्लीकेशन फीस

यूपीटीईटी-2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 24 नवंबर से शुरू होगा. अभ्यर्थी 23 दिसंबर 2026 तक एप्लीकेशन फीस जमा कर सकेंगे. एप्लीकेशन फाॅर्म में किसी तरह की गलती होने पर करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा. अभ्यर्थी 27 दिसंबर 2026 तक एप्लीकेशन फाॅर्म में करेक्शन कर सकेंगे.

यूपी टीईटी 2025 में कितने अभ्यर्थी हुए थे शामिल?

यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन 2 से 4 जुलाई 2026 तक 60 जिलों में बनाए गए 955 परीक्षा केंद्रों पर हुआ था. एग्जाम में के लिए कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 17,70,714 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी.

प्राथमिक लेवल के एग्जाम में 7,13,648 और उच्च प्राथमिक लेवल की परीक्षा में कुल 10,57,021 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. रिजल्ट 26 अगस्त 2026 को घोषित किया गया था.

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