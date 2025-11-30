FacebookTwitterYoutubeInstagram
UPSC टीचर अवध ओझा ने चुनाव लड़ने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया. उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी नाता तोड़ दिया और अब पूरा समय शिक्षण और समाज सेवा को देने का फैसला किया है.

राजा राम

Updated : Nov 30, 2025, 10:35 PM IST

मशहूर UPSC टीचर अवध ओझा ने राजनीति को कहा अलविदा, आम आदमी पार्टी से भी किया किनारा

अवध ओझा 

Avadh Ojha: मशहूर UPSC शिक्षक और समाजसेवी अवध ओझा ने राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाने का फैसला लिया है. लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहने की इच्छा रखने वाले ओझा ने बताया कि चुनाव लड़ने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि यह क्षेत्र उनके स्वभाव और काम करने की शैली से मेल नहीं खाता. इसलिए उन्होंने न सिर्फ राजनीति से संन्यास की घोषणा की, बल्कि आम आदमी पार्टी (AAP) का साथ भी छोड़ दिया. 

राजनीति वह जीवन नहीं है जिसकी कल्पना की थी

ओझा सर ने इसी साल दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से AAP के टिकट पर चुनाव लड़ा था. चुनाव में उन्हें जनता का काफी समर्थन मिला और वे दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन हार के बाद उनके भीतर कई सवाल और विचार पैदा हुए. एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि चुनावी माहौल, दबाव और लगातार सार्वजनिक जिम्मेदारियों ने उन्हें यह समझाया कि राजनीति वह जीवन नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी. 

यह भी पढ़ें: 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

फैसला सोच-समझकर लिया

उन्होंने कहा कि बचपन से राजनीति की ओर झुकाव था और समाज सेवा की भावना ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वास्तविक अनुभव ज्यादा अलग निकला. अवध ओझा के अनुसार, चुनावी सफर ने उन्हें सिखाया कि हर व्यक्ति का क्षेत्र अलग होता है और अपने मन के मुताबिक फैसला लेना ही सही होता है. राजनीति छोड़ने के बाद ओझा ने साफ कहा कि अब वे पहले से अधिक सहज और खुश हैं. उनका कहना है कि राजनीतिक दायरे में कई बार मन की बात खुलकर कहना संभव नहीं होता, जबकि अब वे स्वतंत्र रूप से शिक्षा और समाज सेवा पर ध्यान दे सकेंगे. आम आदमी पार्टी से दूरी बनाने के सवाल पर ओझा ने कहा कि यह फैसला उन्होंने सोच-समझकर लिया है. पार्टी में रहते हुए उन्हें अहसास हुआ कि वे इस माहौल में लंबे समय तक सक्रिय नहीं रह सकेंगे. अब उनका पूरा फोकस शिक्षण और युवाओं को मार्गदर्शन देने पर रहेगा. 

