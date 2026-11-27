एक कैंडिडेट पंकज पांडेय ने कहा कि रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है और अब जब मेंस दोबारा करवाया जाएगा तो ऐसे में वो बच्चे कहां जाएंगे, जो इंटरव्यू दे चुके हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की UPPCS 2025 के प्री एग्जाम का रिजल्ट रद्द करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ओपन कैटेगरी में शामिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

पीसीएस एग्जाम का मेंस और इंटरव्यू भी हो चुका है, लेकिन अब प्री एग्जाम की नई लिस्ट जारी की जाएगी और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का दोबारा मेंस होगा. 814 पोस्ट के लिए यह परीक्षा हुई थी, जिसमें 11,727 कैंडिडेट मेंस एग्जाम के लिए सफल हुए थे और 2,297 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था.

4,500 छात्रों को नहीं किया गया लिस्ट में शामिल

आईएएनएस से बात करते हुए याचिकाकर्ता अभिषेक शुक्ला के वकील ने बताया कि पीसीएस 2025 का माइग्रेशन का केस चल रहा था, जिस पर जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने प्री के रिजल्ट को रिवाइज करवाने का आदेश दिया है. अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट ड्रॉ करवाकर नए सिरे से मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आयोग आगे बढ़ेगा.

उन्होंने बताया कि जो मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनको ओपन कैटेगरी में एडजस्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडिट अनरिजर्व्ड कैंडिडेट से ज्यादा नंबर पाने के बाद भी बाहर हो गए थे और मेंस नहीं दे पाए थे. ऐसे प्रभावित छात्र 4500 थे, जो मेंस नहीं दे सके थे. अब देखना होगा कि जो नई लिस्ट आएगी, उसमें करीब 4,500 रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को ओपन कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा और उनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा.

क्यों आया हाईकोर्ट का यह फैसला?

यह मामला रिजर्व्ड कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स से जुड़ा है. इन उम्मीदवारों को अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की कटऑफ से ज्यादा अंक लाने के बावजूद अनारक्षित श्रेणी की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था. यचिकाकर्ताओं का कहना है कि ज्यादा अंक होने के बावजूद उनका नाम मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के तहत ओपन कैटेगरी में नहीं था. इसे लेकर संजय कुमार और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

पीसीएस कैंडिडेट पंकज पांडेय ने कहा कि शुरू से हम इस बात उठाते रहे हैं और हमने एक पत्र दिया था कि माइग्रेशन नीति में ऐसे छात्रों के लिए स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो, लेकिन आयोग की हठधर्मिता लगातार बनी रही. उन्होंने कहा कि इसके चलते 2023 और 2024 की भर्ती फंसी हुई है और 2025 की भर्ती रद्द कर दी गई है. कोर्ट ने रिजल्ट कैंसिल कर दिया है और अब जब मेंस दोबारा करवाया जाएगा तो ऐसे में वो बच्चे कहां जाएंगे, जो इंटरव्यू दे चुके हैं.

पंकज पांडेय ने कहा, 'हमने डिमांड की है कि आयोग की तरफ से शासन के स्तर पर और न्यायालय के स्तर पर एक विशेष कमेटी बनाकर, इस समस्या का निदान निकाला जाए. माइग्रेशन पर नई नीति बनाई जाए और तभी आगे की परीक्षा करवाई जाए क्योंकि इसमें सब लोग पिस रहे हैं. जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी, तो दोनों तरफ से छात्र क्यों पिसे इसमें. इस पर न्यायालय को एक विशेष कमेटी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए.'

तारीख पर तारीख क्यों?

पंकज पांडेय ने कहा कि हम फैसले का स्वागत कैसे कर सकते हैं, ये तो सिंगल बेंच का फैसला है, डबल बेंच के पास भी तो मामला जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कल को डबल बेंच पर कुछ नहीं होता है तब तो यही होगा कि सिंगल बेंच का कुछ जवाब नहीं और डबल बेंच पर जाकर फिर से रोना होगा, तो ये रोना ही क्यों है बार-बार. तारीख पर तारीख का ही मामला क्यों बने.

पंकज पांडेय ने कहा, 'सिंगल बेंच या डबल बेंच नहीं, हमें खुशी तभी होगी जब इसकी स्पष्ट नीति होगी. हर छात्र को अपने अधिकार के अंतर्गत मौका मिलेगा और इस पर मैं अपील करूंगा कि फिर से शासन और न्यायालय दोनों स्तर पर विशेष कमेटी बनाकर निदान निकाल जाए तभी हमें खुशी होगी और हर छात्र को उसकी समस्या का निदान मिलेगा.'



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