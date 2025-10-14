'विकसित भारत' के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे यूपी के युवा', राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 में बोले CM योगी

Uttar Pradesh News: सीएम योगी ने कहा कि 'विकसित भारत' के निर्माण का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इस दिशा में 'विकसित उत्तर प्रदेश' अभियान को अपार जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि प्रतिभाशाली युवाओं से भरा प्रदेश भी है, जो खेल, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में 'विकसित भारत' के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा.

सीएम योगी ने कहा कि 'विकसित भारत' के निर्माण का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इस दिशा में 'विकसित उत्तर प्रदेश' अभियान को अपार जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है.उन्होंने कार्यक्रम के दौरान यूथ पार्लियामेंट-2025 के विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और टैबलेट देकर सम्मानित किया. इस अवसर पर उन्होंने विधायक और सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया. साथ ही युवा संवर्धन केंद्रों की शुरुआत की और 16,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री (स्पोर्ट्स किट) प्रदान की.

80,000 युवाओं को खेल किट बांटी

सीएम योगी ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को भी सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले खेल सामग्री का वितरण युवाओं के लिए सरकार का एक विशेष उपहार है. प्रदेश के 1.05 लाख से अधिक युवक और महिला मंगल दल सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और अब तक 80,000 से अधिक मंगल दलों को खेल किट उपलब्ध कराई जा चुकी है. गांव-गांव में खेलकूद की प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, ग्राम स्तर से लेकर न्याय पंचायत, ब्लॉक, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र स्तर तक यही प्रतियोगिताएं आगे चलकर विधायक और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का रूप लेंगी.

उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का माध्यम है. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही विकास की प्रेरणा है. मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे केवल खेलकूद तक सीमित न रहें, बल्कि गांवों में लोक गायन, लोक कथा, नाटक मंचन, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक गायन और लोक कथाएं हमारे इतिहास और पूर्वजों की गाथाएं हैं. इन्हें जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर 'मिशन शक्ति' का पंचम चरण चल रहा है.

महिलाओं को जागरूक करना हमारा लक्ष्य

इस पंचम चरण के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या-क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना और उनको बताना है. महिला मंगल दल का दायित्व बनता है कि अपने-अपने ग्राम पंचायत के साथ उन कार्यक्रमों से जुड़ें और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं.

(With IANS input)

