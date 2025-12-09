FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राज्यसभा में कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार- कांग्रेस पूछती है इस गीत पर चर्चा क्यों जबकि तुष्टिकरण के लिए उसी ने वंदे मातरम् के टुकड़े किए, शौर्य गान की जगह इमरजेंसी लगाई | इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो जारी कर दावा किया- एयरलाइन का ऑपरेशन सामान्य हुआ, आज अब तक 1800 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट | गोवा: लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन आउटलेट क्लब पर चलेगा बुलडोजर, सीएम प्रमोद सावंत ने दिए आदेश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

Virat Iconic Hairstyles: विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व 

विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

Homeभारत

भारत

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

UP News: योगी सरकार ने यूपी में घुसपैठ रोकने के लिए देश का पहला हाईटेक एंटी-इन्फिल्ट्रेशन मॉडल तैयार किया है. घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग, ‘निगेटिव लिस्ट’ और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर कड़ा एक्शन इसकी खास रणनीति होगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 09, 2025, 02:15 PM IST

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतिहास का सबसे सख्त और हाईटेक एंटी-इन्फिल्ट्रेशन प्लान तैयार कर लिया है. सूत्रों के अनुसार यह मॉडल देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली होगी, जिसमें घुसपैठियों की पहचान से लेकर उनकी दोबारा एंट्री रोकने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और फुलप्रूफ होगी. इस नई नीति के तहत यूपी में पकड़े जाने वाले सभी घुसपैठियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इसमें फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक विवरण और पूर्व रिकॉर्ड शामिल होंगे. प्रत्येक नाम को एक “निगेटिव लिस्ट” में डाला जाएगा, जिसे देश के सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि कोई भी घुसपैठिया भविष्य में किसी भी सीमा से भारत में प्रवेश न कर सके. 

हाईटेक स्कैनिंग से होगा फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश

सरकार इस प्लान में तकनीक को केंद्र में रखते हुए फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग करेगी. हर दस्तावेज, आधार, पैन, वोटर आईडी को डिजिटल डेटाबेस से मिलान कराया जाएगा. इससे पता चल सकेगा कि संदिग्ध व्यक्ति कब से छिपकर रह रहा था और किन अवैध नेटवर्क की मदद से उसने फर्जी कागज़ तैयार किए. सूत्रों के अनुसार, इस प्लान का सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी में सक्रिय फर्जी आईडी नेक्सस को खत्म करना है. ऐसे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग घुसपैठियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराते दिखेंगे, उन पर संगीन धाराएं लगाई जाएंगी. 

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब

भारत का राष्ट्रीय मॉडल बने

इसके साथ निगेटिव लिस्ट में शामिल व्यक्तियों की किसी भी तरह की आईडी मंजूर नहीं होगी.  इसके अलावा डिटेंशन सेंटर बनाने का भी प्लान है.  सूत्रों ने बताया कि डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा को भी नए स्तर पर ले जाया जाएगा. योगी सरकार की कोशिश है कि यह एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव भारत का राष्ट्रीय मॉडल बने. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा
5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा
हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल
हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल
ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग
ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
MORE
Advertisement