योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

UP News: योगी सरकार ने यूपी में घुसपैठ रोकने के लिए देश का पहला हाईटेक एंटी-इन्फिल्ट्रेशन मॉडल तैयार किया है. घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग, ‘निगेटिव लिस्ट’ और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर कड़ा एक्शन इसकी खास रणनीति होगी.

उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतिहास का सबसे सख्त और हाईटेक एंटी-इन्फिल्ट्रेशन प्लान तैयार कर लिया है. सूत्रों के अनुसार यह मॉडल देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली होगी, जिसमें घुसपैठियों की पहचान से लेकर उनकी दोबारा एंट्री रोकने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और फुलप्रूफ होगी. इस नई नीति के तहत यूपी में पकड़े जाने वाले सभी घुसपैठियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इसमें फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक विवरण और पूर्व रिकॉर्ड शामिल होंगे. प्रत्येक नाम को एक “निगेटिव लिस्ट” में डाला जाएगा, जिसे देश के सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि कोई भी घुसपैठिया भविष्य में किसी भी सीमा से भारत में प्रवेश न कर सके.

हाईटेक स्कैनिंग से होगा फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश

सरकार इस प्लान में तकनीक को केंद्र में रखते हुए फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग करेगी. हर दस्तावेज, आधार, पैन, वोटर आईडी को डिजिटल डेटाबेस से मिलान कराया जाएगा. इससे पता चल सकेगा कि संदिग्ध व्यक्ति कब से छिपकर रह रहा था और किन अवैध नेटवर्क की मदद से उसने फर्जी कागज़ तैयार किए. सूत्रों के अनुसार, इस प्लान का सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी में सक्रिय फर्जी आईडी नेक्सस को खत्म करना है. ऐसे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग घुसपैठियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराते दिखेंगे, उन पर संगीन धाराएं लगाई जाएंगी.

भारत का राष्ट्रीय मॉडल बने

इसके साथ निगेटिव लिस्ट में शामिल व्यक्तियों की किसी भी तरह की आईडी मंजूर नहीं होगी. इसके अलावा डिटेंशन सेंटर बनाने का भी प्लान है. सूत्रों ने बताया कि डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा को भी नए स्तर पर ले जाया जाएगा. योगी सरकार की कोशिश है कि यह एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव भारत का राष्ट्रीय मॉडल बने.

