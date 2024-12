यूपी के संभल में एक पुराने मंदिर की खोज की गई है. ये मंदिर सालों से एक घर के भीतर बंद था. ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्थित है. इस मंदिर की बात करें तो ये 46 साल पुराना है. ये मूल रूप से एक शिव मंदिर है, जिसके अंदर शिवलिंग के साथ ही हनुमान जी की भी एक बड़ी प्रतिमा मौजूद है. इस मंदिर को शनिवार को ढूंढा गया है. इसे पुलिस की ओर से ही साफ-सुथरा किया गया. साथ ही आरती की गई. आज यानी रविवार के दिन इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, और वहां पर पूजा-पाठ किया जा रहा है.

आरती के लिए जुटी भक्तों की भीड़

दरअसल बिजली चेकिंग और अतिक्रमण हटाने के कैंपेन के बीच इस मंदिर का पता चला है. ये मंदिर संभल में मौजूद नखासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला दीपा सराय के नजदीक खग्गू सराय के इलाके में स्थित है. इस मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. सुबह की आरती में बड़ी संख्या में भक्त वहां मौजूद थे. इस मंदिर में आरती का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है.

