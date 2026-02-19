Weather Update: दिल्ली-NCR में बदलेगा हवा का रुख, गाजियाबाद में बूंदाबांदी; लखनऊ-कानपुर में बढ़ेगा पारा?

Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज नोएडा में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि लखनऊ और प्रयागराज में धूप खिली रहेगी. प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी में रहने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

उत्तर प्रदेश के मौसम में आज, 19 फरवरी 2026 को मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. एक ओर जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बादलों का डेरा है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं.

नोएडा और पश्चिमी यूपी का हाल

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और 20 से 30 प्रतिशत तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है. यहाँ का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 से 200 के बीच 'मध्यम से खराब' श्रेणी में बना हुआ है.

लखनऊ और प्रयागराज का मिजाज

राजधानी लखनऊ और संगम नगरी प्रयागराज में आज मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और दिन भर अच्छी धूप खिली रहेगी. लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं प्रयागराज में पारा 31 डिग्री के आसपास पहुंचने की उम्मीद है. इन शहरों में बारिश की संभावना न के बराबर है और सुबह-शाम की हल्की गुलाबी ठंड के बाद दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है.

पूरे प्रदेश में हवाएं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की मध्यम गति से चलेंगी और आर्द्रता 60 से 80 प्रतिशत के बीच रहने के कारण सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है. नोएडा में दृश्यता थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन लखनऊ और प्रयागराज में यह सामान्य रहेगी.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा हाल

आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे 21 और 22 फरवरी तक पारा 30 डिग्री के पार जा सकता है. नोएडा में कल यानी 20 फरवरी को भी हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए घर से बाहर निकलते समय मौसम का अपडेट जरूर लें.

