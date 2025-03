उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है. इसी बीच मंगलवार को कुछ लोगों द्वारा पान मसाला थूके जाने पर स्पीकर ने नाराजगी जताई है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. 5 मार्च को सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाएगा. इसी बीच 4 मार्च को मंगलवार को जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर सतीश महाना ने आते ही कुछ ऐसी बताया, जिसे सुन सब हैरान रह गए. उन्होंने कहा- आज सबेरे मुझे सूचना मिली की हमारी विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खा कर वहीं, पर थूक दिया था. उन्होंने कहा ये सिर्फ अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है. इसकी जिम्मेदारी सभी 403 सदस्यों की है. यह यूपी की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है. इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है.

स्पीकर ने पान मसाला खाकर थूकने पर जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को कहा कि कुछ विधानसभा सदस्य पान मसाला खाने के बाद विधानसभा हॉल में थूकते हैं. आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदस्यों को संबोधित करते हुए, महाना ने खुलासा किया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र की सफाई की. उन्होंने बताया कि उन्हें पता है कि ये किसने किया है. उन्होंने वीडियो में देख लिया है. लेकिन मैं किसी इंडीविजुअल को अपमानित नहीं कर रहा हूं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं. उन्होंने सबसे निवेदन किया की वो साफ-सफाई बना कर रखें.

स्पीकर ने कही ये बात

उन्होंने कहा, 'आज सुबह, मुझे जानकारी मिली कि हमारी विधानसभा के इस हॉल में, किसी सदस्य ने पान मसाला खाने के बाद थूक दिया है. इसलिए, मैं यहां आया और इसे साफ करवाया. मैंने वीडियो में विधायक को देखा है. लेकिन मैं किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहता. इसलिए, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं. मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अगर वे किसी को ऐसा करते हुए देखें, तो उन्हें रोकें. इस विधानसभा को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है. अगर संबंधित विधायक आकर मुझे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, तो यह अच्छा होगा. अन्यथा, मैं उन्हें बुलाऊंगा.'

#WATCH | Uttar Pradesh Assembly Speaker Satish Mahana raised the issue of some MLA spitting in the House after consuming pan masala. He said that he got the stains cleaned, urged other MLA to stop others from indulging in such acts and also appealed to the MLA to step forward and… pic.twitter.com/VLp32qXlU8

