यूपी के फतेहपुर में मंगलवार को दो मालगाड़ियों की टक्कर हो गई. इस हादसे में दोनों ट्रेन के लोको पायलट के घायल होने की सूचना मिली है.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा टल गया. यहां एक ही पटरी पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी ती तभी सामने से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी. इस घटना में दोनों ट्रेन के लोको पायलट घायल हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी के इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. दोनों घायल लोको पायलट को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने

हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आ गया है. इसे अनीष रघुवंशी नाम के यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किया. यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'फतेहपुर के पांभीपुर के पास खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी. गार्ड कोच और इंजन पटरी से उतर गए. इस दुर्घटना के कारण रेल लाइन बाधित हो गई. हादसे में ड्राइवर समेत दो रेलवे अधिकारियों को मामूली चोटें आईं हैं.'

कैसे हुआ हादसा

खागा कोतवाली क्षेत्र के पांभीपुर में DFCCIL ट्रैक पर सिग्नल न मिलने से पहली मालगाड़ी खड़ी थी. तभी पीछे से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी. गनीमत रही की इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. फिलहाल ट्रैक को क्लियर करवाया जा रहा है.

कैसे आ जाती हैं एक ही ट्रक पर दो ट्रेन

आपको बता दें कि रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग ट्रक पर चलती है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं होती है. लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह सिग्नल फाल्ट या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज में कोई गलती होना होती है.

टेक्निकल कारणों से हुई टक्कर

रेलवे ट्रेक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल लगाए जाते हैं. इशके जरिए ट्रेन के आने का पता चलता है. ट्रेन के आने का पता चलने के साथ ही ट्रैक सर्किट इसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड करता है और इसके आधार पर ईआईसी कंट्रोल सिग्नल आदि को कंट्रोल करता है. कंट्रोल रूम ही ट्रेन के रूट को तय करता है और कंट्रोल भी करता है. पटरियों के बीच एक स्विच होता है, जिसकी मदद से दोनों पटरियां एक दूसरे जुड़ी हुई होती हैं. ऐसे में जब ट्रेन के ट्रैक को बदलना होता है, तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं और पटरियां चेंज हो जाती हैं.

लेकिन टेक्निकल कारणों से या फिर मानवीय गलती के कारण ट्रैक चेंज नहीं हो पाता है और ट्रेन तय रूट से अलग ट्रैक पर चली जाती है. ऐसे में ट्रेन उस ट्रैक से आ रही ट्रेन से टकरा जाती है.

