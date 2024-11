UP: उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिट्टी खोदते समय ढेर गिरने से चार महिलाओं की मौत हो गई. मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है. दबी हुईं 20 महिलाओं को निकालने की कोशिश की जा रही है.

UP News: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. जिले के मोहनपुरा गांव में मिट्टी का ढेर ढहने से हुए इस हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दरअसल, देवठान पर्व के अवसर पर गांव की महिलाएं घर और चूल्हे की पुताई के लिए पीली मिट्टी निकालने के उद्देश्य से गई थीं. इसी दौरान अचानक मिट्टी का एक बड़ा ढेर उनके ऊपर गिर गया, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे दब गए. इस हादसे में तीन महिलाओं और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई.

2 दर्जन से अधिक महिलाओं के दबे होने की आशंका

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा महिलाओं के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है. जिला अधिकारी मेधा रूपम और एसपी अपर्णा रजत कौशिक राहत कार्यों का निरीक्षण कर रही हैं और जेसीबी मशीनों की मदद से मिट्टी हटाने का काम जारी है. उन्होंने मीडिया से बातचित करते हुए बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है ताकि दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके.

#WATCH | Uttar Pradesh: A large mound of soil collapsed in Kasganj, trapping a few women under it. The women had come there to collect soil for their houses. Details awaited. pic.twitter.com/0X412QN5K6

हादसे का मंजर

घटना स्थल पर मौजूद हेमलता नाम की एक घायल महिला ने बताया कि देवठान के पर्व पर वह और गांव की अन्य महिलाएं पुताई के लिए पीली मिट्टी खोदने आई थीं. उन्होंने कहा कि हम सब मिट्टी निकाल रहे थे, तभी अचानक मिट्टी का ढेर उन पर गिर गया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख

इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

