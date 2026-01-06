FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

UP SIR: यूपी की वोटर लिस्ट में सबसे बड़ा बदलाव, SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 2.89 करोड़ के नाम हटे

UP SIR Draft Voter List: यूपी में SIR के बाद फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है. आयोग ने साफ किया है कि ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं है और इसमें सुधार का पूरा अवसर दिया जाएगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 06, 2026, 04:10 PM IST

UP SIR: यूपी की वोटर लिस्ट में सबसे बड़ा बदलाव, SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 2.89 करोड़ के नाम हटे

UP SIR

UP SIR Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए गए विशेष गहन परीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस मसौदा सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले हैं. SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में अब कुल 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज हैं. आयोग ने साफ किया है कि ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं है और इसमें सुधार का पूरा अवसर दिया जाएगा. 

कुल 2.89 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए

दरअसल, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चलाए गए SIR अभियान के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई है. राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया में कुल 2.89 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इससे पहले यूपी में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, लेकिन जांच और सत्यापन के बाद अब यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है.
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि ड्राफ्ट सूची जारी करने का मकसद मतदाताओं को अपने नाम और विवरण जांचने का मौका देना है. यदि किसी मतदाता का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है. 

जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा

मतदाता ड्राफ्ट सूची में अपना नाम देखने के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एपिक नंबर, नाम, जिला और विधानसभा क्षेत्र के आधार पर खोज कर सकते हैं. इसके अलावा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क किया जा सकता है.
यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या गलती से हटा दिया गया है, तो वह 6 फरवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है. नए मतदाता या जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा. गलत नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरने की व्यवस्था की गई है. ये सभी फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किए जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार कांग्रेस नेता ने पुणे में ली अंतिम सांस

अब तक का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट सफाई

निर्वाचन आयोग के अनुसार, हटाए गए नामों में सबसे बड़ी संख्या ट्रांसफर हो चुके मतदाताओं की है, जिनकी संख्या करीब 1.26 करोड़ है.  इसके अलावा 46 लाख मृत मतदाताओं, 23.70 लाख डुप्लीकेट नामों और 83.73 लाख ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं, जो दिए गए पते पर नहीं मिले. अन्य श्रेणियों में भी कुछ नाम हटाए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसे अब तक का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट सफाई अभियान बताया है. उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से आगामी चुनावों में मतदाता सूची ज्यादा विश्वसनीय और त्रुटिरहित होगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से


 

