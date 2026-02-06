यूपी में SIR अभियान को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी, जानिए नई तारीख

दिल्ली के सफदरजंग इलाके में भीषण आग, दिल्ली- NDMC गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद | सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी खबर, सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार, दिल्ली की कोर्ट ने जमानत से इनकार किया | दिल्ली- जनकपुरी हादसे में FIR दर्ज, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज, जल बोर्ड के अफसरों पर केस दर्ज, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, जलबोर्ड के अफसरों पर केस दर्ज | जनकपुरी हादसे पर राहुल गांधी का पोस्ट, 'असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है. ये हादसा नहीं, हत्या है'. | CM योगी ने ट्रैक्स फ्री की घोषणा की, यूपी में फिल्म 'गोदान' टैक्स फ्री हुई, गौ संरक्षण पर आधारित है फिल्म 'गोदान'
भारत
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है. यह फैसला राजनीतिक दलों और मतदाताओं की मांग के बाद लिया गया है.
UP SIR: उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत दी है. आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. अब राज्य के मतदाता नाम जोड़ने, संशोधन कराने या नाम कटवाने के लिए तय तारीख से अधिक समय तक आवेदन कर सकेंगे. यह फैसला राजनीतिक दलों और मतदाताओं की मांग के बाद लिया गया है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरण में सुधार कराने या नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहले यह अंतिम तारीख 6 फरवरी 2026 तय की गई थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने जानकारी दी कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू की गई थी. इसके तहत 4 नवंबर से घर-घर जाकर गणना का कार्य किया गया. इस प्रक्रिया के बाद 6 जनवरी को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया, ताकि लोग उसमें अपनी जानकारी जांच सकें और जरूरी बदलाव के लिए आवेदन कर सकें.
सीईओ ने बताया कि 27 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में दावे और आपत्तियों के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया. अब 6 मार्च तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा. इसके बाद 27 मार्च 2026 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. अंतिम और संशोधित मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
यह भी पढ़ें: दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे ने ली युवक की जान, रातभर थानों में भटकता रहा परिवार
The Election Commission of India has considered the request received from the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, for extension of the time, and decided to extend the period for filing claims and objections up to 06.03.2026 for the ongoing Special Intensive Revision of… pic.twitter.com/oUp9brv5B9— ANI (@ANI) February 6, 2026
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 2 करोड़ 37 लाख नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इनमें से 86 लाख 27 हजार नोटिस मतदाताओं को सीधे दिए गए हैं. वहीं, लगभग 30 लाख 30 हजार मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जो कुल का करीब 9.2 प्रतिशत है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाता है. यह फॉर्म केवल रजिस्टर्ड मतदाता ही भर सकता है. इसमें नाम हटाने का स्पष्ट कारण देना जरूरी होगा. एक साथ कई फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे और एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही भर सकता है।चुनाव आयोग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को ज्यादा सही, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से