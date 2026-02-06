यूपी में SIR अभियान को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी, जानिए नई तारीख

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के सफदरजंग इलाके में भीषण आग, दिल्ली- NDMC गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद | सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी खबर, सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार, दिल्ली की कोर्ट ने जमानत से इनकार किया | दिल्ली- जनकपुरी हादसे में FIR दर्ज, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज, जल बोर्ड के अफसरों पर केस दर्ज, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, जलबोर्ड के अफसरों पर केस दर्ज | जनकपुरी हादसे पर राहुल गांधी का पोस्ट, 'असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है. ये हादसा नहीं, हत्या है'. | CM योगी ने ट्रैक्स फ्री की घोषणा की, यूपी में फिल्म 'गोदान' टैक्स फ्री हुई, गौ संरक्षण पर आधारित है फिल्म 'गोदान'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Suryakumar Yadav PC: हर्षित से लेकर ईशान और प्लेइंग इलेवन तक, वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जवाब

Suryakumar Yadav PC: हर्षित से लेकर ईशान और प्लेइंग इलेवन तक, वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जवाब

Women Heart Health: महिलाओं में क्यों जल्दी पकड़ में नहीं आती दिल की बीमारी? वो 5 बातें जो आपके लिए जान लेना है जरूरी 

Women Heart Health: महिलाओं में क्यों जल्दी पकड़ में नहीं आती दिल की बीमारी? वो 5 बातें जो आपके लिए जान लेना है जरूरी

NEET-PG 2025-26 का कट-ऑफ 235 से माइनस 40 जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त, NBEMS से मांगा जवाब

NEET-PG 2025-26 का कट-ऑफ 235 से माइनस 40 जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त, NBEMS से मांगा जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर

U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर

U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Personality Development: आपकी प्रतिभा को खा जाती हैं ये 7 आदतें, दूसरों के सामने खराब होती है छवि 

Personality Development: आपकी प्रतिभा को खा जाती हैं ये 7 आदतें, दूसरों के सामने खराब होती है छवि

Homeभारत

भारत

यूपी में SIR अभियान को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी, जानिए नई तारीख

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है. यह फैसला राजनीतिक दलों और मतदाताओं की मांग के बाद लिया गया है. 

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 06, 2026, 04:30 PM IST

यूपी में SIR अभियान को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी, जानिए नई तारीख

UP SIR

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UP SIR: उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत दी है. आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. अब राज्य के मतदाता नाम जोड़ने, संशोधन कराने या नाम कटवाने के लिए तय तारीख से अधिक समय तक आवेदन कर सकेंगे. यह फैसला राजनीतिक दलों और मतदाताओं की मांग के बाद लिया गया है. 

जानें क्या है नई तारीख 

दरअसल, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरण में सुधार कराने या नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहले यह अंतिम तारीख 6 फरवरी 2026 तय की गई थी.  मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने जानकारी दी कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू की गई थी. इसके तहत 4 नवंबर से घर-घर जाकर गणना का कार्य किया गया. इस प्रक्रिया के बाद 6 जनवरी को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया, ताकि लोग उसमें अपनी जानकारी जांच सकें और जरूरी बदलाव के लिए आवेदन कर सकें. 

राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के बाद फैसला 

सीईओ ने बताया कि 27 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में दावे और आपत्तियों के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया. अब 6 मार्च तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा. इसके बाद 27 मार्च 2026 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. अंतिम और संशोधित मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे ने ली युवक की जान, रातभर थानों में भटकता रहा परिवार

लगभग 30 लाख 30 हजार मतदाताओं की सुनवाई पूरी

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 2 करोड़ 37 लाख नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इनमें से 86 लाख 27 हजार नोटिस मतदाताओं को सीधे दिए गए हैं. वहीं, लगभग 30 लाख 30 हजार मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जो कुल का करीब 9.2 प्रतिशत है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाता है. यह फॉर्म केवल रजिस्टर्ड मतदाता ही भर सकता है. इसमें नाम हटाने का स्पष्ट कारण देना जरूरी होगा. एक साथ कई फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे और एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही भर सकता है।चुनाव आयोग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को ज्यादा सही, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर
U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर
U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Personality Development: आपकी प्रतिभा को खा जाती हैं ये 7 आदतें, दूसरों के सामने खराब होती है छवि 
Personality Development: आपकी प्रतिभा को खा जाती हैं ये 7 आदतें, दूसरों के सामने खराब होती है छवि
Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले 
Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले
Lata Mangeshkar को कौन दे रहा था जहर? जानें सुरों की साम्रज्ञी से जुड़े 7 अनसुने किस्से
Lata Mangeshkar को कौन दे रहा था जहर? जानें सुरों की साम्रज्ञी से जुड़े 7 अनसुने किस्से
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ
Aaj ka Rashifal: आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
MORE
Advertisement