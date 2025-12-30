FacebookTwitterYoutubeInstagram
BPSC AEDO 2025: बीपीएससी ने एईडीओ 2025 परीक्षा की कैंसिल, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

UP SIR ड्राफ्ट रोल पर आया बड़ा अपडेट, कल नहीं होगी जारी लिस्ट, जानें नई तारीख

Battle of Galwan: गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनके किरदार में दिखेंगे सलमान खान

पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज

राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन

एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

भारत

भारत

UP SIR ड्राफ्ट रोल पर आया बड़ा अपडेट, कल नहीं होगी जारी लिस्ट, जानें नई तारीख

UP SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट रोल जारी करने की तारीख में बदलाव किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए संशोधित कार्यक्रम साझा किया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 30, 2025, 05:57 PM IST

UP SIR ड्राफ्ट रोल पर आया बड़ा अपडेट, कल नहीं होगी जारी लिस्ट, जानें नई तारीख

UP SIR

UP SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रही इस प्रक्रिया के तहत 31 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होना था, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए संशोधित कार्यक्रम साझा किया है. इस बदलाव से प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं पर सीधा असर पड़ेगा. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल यानी आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा.

अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी

इसके बाद मतदाता 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक अपने नाम से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इस दौरान जिन मतदाताओं के नाम गलत हैं, कट गए हैं या जिनका नाम शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण चलेगा. इसी अवधि में गणना प्रपत्रों पर निर्णय लिया जाएगा और प्राप्त दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म संख्या छह भरकर आवेदन कर सकते हैं

इस बीच SIR प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा आंकड़ा भी सामने आया है. चार नवंबर से शुरू हुई इस कवायद में करीब दो करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार प्रदेश में कुल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार मतदाता हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक मतदाता ‘अनमैप्ड’ श्रेणी में पाए गए हैं. ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, ताकि वे आयोग द्वारा तय 12 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर खुद को ‘मैप्ड’ करा सकें. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म संख्या छह भरकर आवेदन कर सकते हैं. आयोग एक जनवरी से एक महीने की नई प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि योग्य मतदाताओं के नाम फिर से सूची में शामिल किए जा सकें.

इनपुट- आईएएनएस 

