सपा के प्रस्ताव में आगरा उत्तर और फतेहपुर सीकरी के अलावा कानपुर की गोविंद नगर और किदवई नगर सीटें भी शामिल हैं

प्रस्तावित लिस्ट में सपा ने वेस्ट यूपी की कई अहम सीटों को शामिल किया हैं

2022 में SP-कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, इस बार गठबंधन की तैयारी है

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की कवायद तेज हो गई है. सपा ने सीट शेयरिंग के लिए 'स्पेशल-26' फाॅर्मूला तैयार किया है. सूत्रों के मुताबिक, सपा ने कांग्रेस के सामने 26 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीती हुई 2 सीटों और दूसरे नंबर पर रही 4 सीटों को शामिल किया गया है. इसके अलावा 20 अन्य सीटें भी शामिल हैं. इन सीटों के जरिए अखिलेश यादव कांग्रेस को पश्चिमी से लेकर पूर्वांचल तक चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस की 2 जीतीं और 4 रनर-अप सीटें कौन सी?

सूत्रों के अनुसार, सपा के प्रस्ताव में कांग्रेस की 2022 में जीती हुई रामपुर खास और फरेंदा विधानसभा सीटें शामिल हैं. इसके अलावा कांग्रेस जिन 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी, उनमें मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर और किदवई नगर शामिल हैं. इस तरह प्रस्तावित 26 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस के पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर रखी गई हैं. सपा का यह प्रस्ताव कांग्रेस के पुराने चुनावी आधार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया माना जा रहा है.

क्या है अखिलेश यादव का प्लान?

प्रस्तावित सूची में पश्चिमी यूपी की कई अहम सीटें शामिल हैं. इनमें बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर और इगलास के साथ मथुरा और मांट जैसी सीटें हैं. इन सीटों के जरिए कांग्रेस को वेस्ट में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने का मौका मिल सकता है. खासतौर पर उन इलाकों में जहां किसान, जाट, मुस्लिम और शहरी मतदाताओं का समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है.

आगरा से कानपुर और वाराणसी तक प्रस्ताव

सपा के प्रस्ताव में आगरा उत्तर और फतेहपुर सीकरी के अलावा कानपुर की गोविंद नगर और किदवई नगर सीटें भी शामिल हैं. अवध क्षेत्र से नानपारा और बिलग्राम-मल्लावां को प्रस्तावित किया गया है.

पूर्वांचल में गोरखपुर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा और वाराणसी कैंट जैसी सीटें सूची में रखी गई हैं. इससे साफ है कि प्रस्ताव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव लड़ाने की रणनीति के तहत सपा ने तैयार किया है.

क्या कांग्रेस 26 सीटों के प्रस्ताव पर सहमत होगी?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा का जो प्रस्ताव सामने आया है. उस पर दोनों पार्टियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है. ऐसे में इसे सपा और कांग्रेस के बीच अंतिम समझौता नहीं माना जा सकता. सीट शेयरिंक क्लियर होने पर ही गठबंधन की तस्वीर साफ होगी.

2022 का विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था. ऐसे में 2027 के लिए सीटों का तालमेल दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की मजबूती और चुनावी रणनीति की अहम परीक्षा होगी.

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