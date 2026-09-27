यूपी में 24 घंटों में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश, जाते-जाते दिल्ली-एमपी समेत पूरे देश को क्यों तरबतर कर रहा मानसून?

उत्तर प्रदेश में शनिवार को बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. देश के दूसरे राज्यों में भी हालात भयावह हैं, जानें आखिर जाते-जाते क्यों तबाही मचा रहा है मानसून...

जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब तक में बारिश ने मचाई तबाही

यूपी के लखीमपुर खीरी में 48 घंटे से ब्लैकआउट

बारिश से जुड़ी घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में लीं 10 से ज्यादा जानें

मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी गरज और बिजली गिरने की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है. इन सबके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आंधी और बिजली गिरने की संभावना है.

बारिश से यूपी-उत्तराखंड में कितने भयावह हैं हालात?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शनिवार, 26 सितंबर 2026 को बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. यूपी के 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई और कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस राज्य में पिछले 24 घंटों में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बरसात हुआ है. तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से 117 घरों को नुकसान पहुंचा है और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गईं.

लखीमपुर खीरी को बीते 48 घंटों से ब्लैक आउट का सामना करना पड़ रहा है. बारिश की वजह से पेड़ गिरने और खंबे टूटने की वजह से बिजली बहाली में दिक्कतें आ रही हैं. लखनऊ में भी लगातार बारिश की वजह से जलभराव का सामना करना पड़ रहा है. उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. शहर की 15 सड़कें और 2 नेशनल हाईवे बंद हैं.

ऐसे में अब सवाल आता है कि आखिर भारत के किस राज्य में मानसून की विदाई कब होती है और मानसून की विदाई के वक्त देशभर के अलग-अलग राज्यों में इतनी भारी बारिश की वजह क्या है?

भारत से कब होती है दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई?

भारत से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई आमतौर पर 17 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है और 15 अक्तूबर तक पूरे देश से मानसून की विदाई हो जाती है. हालांकि, मानसून की विदाई की कोई एक निश्चित तारीख निर्धारित नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई की कुछ शर्तें होती हैं. अगर संबंधित इलाके में लगातार 5 दिनों तक बारिश न हो, हवा में नमी की मात्रा कम हो जाए या हवाओं का रुख दक्षिणी-पश्चिमी से बदलकर निचले स्तर पर दूसरा हो जाए तो मौसम विभाग यह मान लेता है कि उस इलाके से मानसून की विदाई हो चुकी है.





(Image Credit: IMD)



आखिर क्यों भिगो रहा है जाता हुआ मानसून?

26 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा दक्षिण और पूर्व की ओर और बढ़ गई थी. यह गुरदासपुर से शुरू होकर चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और आसपास के दूसरे इलाकों से होते हुए अरब सागर तक पहुंच गई थी. अगर आपको लगता है कि मानसून की वापसी का मतलब है कि किसी इलाके में बारिश अचानक बंद हो जाएगी. दरअसल यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके दौरान मानसून से जुड़ी हवा और नमी कमजोर होकर पीछे हट जाती है.

कई बाद एक मौसम प्रणाली के खत्म होने के बाद दूसरी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से भी बारिश होती है. ऐसी ही एक मौसम प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है जो अभी उत्तर भारत पर बना हुआ है.

जाता हुआ मानसून सितंबर के आखिरी दिनों में भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों को इसलिए भिगो रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनने, जिसे आमतौर पर चक्रवात अर्नब कहा जा रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से नमी से भरी हवाओं का नया दौर चल पड़ा है.

भारी बारिश के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं?

मानसून की वापसी की औपचारिक शुरुआत के बावजूद बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसमी प्रणालियां बन रही हैं. ये उत्तर और मध्य भारत की तरफ नमी खींच रही हैं.

उत्तर भारत के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मानसूनी हवाओं को एक बार फिर बल मिल रहा है, जिससे झमाझम बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन रही है.

प्रशांत महासागर में अल नीनो को कमजोर करने वाली ला नीना की मौसमी परिस्थितियां एक्टिव हैं. इससे भारत में मानसून लंबा खिंच गया है.

ग्लोबल वार्मिंग और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के बढ़ते तापमान के कारण मौसम का पूरा पैटर्न बदल चुका है. अब मानसून केवल एक बार में विदा होने के बजाय रुक-रुक कर और अचानक तेज बौछारों के रूप में सक्रिय हो रहा है.

आईएमडी के मुताबिक, शुरुआती महीनों में असंतुलित बारिश के चलते वायुमंडल में नमी का जो भारी भंडार जमा हुआ था, वह अब अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर बरस रहा है.

भारत में कितने तरह का होता है मानसून?

भारत में मानसून आमतौर पर दो तरह के होते हैं. इसे हवा की दिशा और समय के आधार पर बांटा गया है-

1. दक्षिण-पश्चिम मानसून

दक्षिण-पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एक्टिव रहता है. भारत में सबसे ज्यादा बारिश लगभग 75 फीसदी तक इसी मानसून की वजह से होता है. इस दौरान हवाएं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जमीन की तरफ चलती हैं और अपने साथ भारी नमी लाती हैं.

2. उत्तर-पूर्व मानसून

उत्तर-पूर्व मानसून अक्तूबर से दिसंबर तक एक्टिव रहता है. इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं. इस दौरान हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ यानी उत्तर-पूर्व से दक्षिण की ओर बहती हैं. इस मानसून से भारत के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ इलाकों में बारिश होती है.

यह भी पढ़ें- EC की सफाई पर कांग्रेस ने लगाया 'डैमेज कंट्रोल' का ठप्पा, SIR से लेकर फॉर्म 6 तक के आरोपों पर क्या मिले जवाब