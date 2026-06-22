पश्चिमी यूपी के वोटर्स को साधने के लिए BJP का प्लान-2027 तैयार! जाट, गुर्जर और OBC समीकरण पर नजर

पिछले चुनाव में अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के लिए अपने इस गढ़ को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी भी इस इलाके में अपनी नजरें गड़ाए बैठी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के जरिए 'मिशन 2027' का सियासी शंखनाद

पिछले चुनाव में अलीगढ़ की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप

बीजेपी के सामने अपनी जीती बाजी को दोहराने की चुनौती है

विकास कार्यों के जरिए पश्चिमी यूपी के निर्णायक जाट, गुर्जर और गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं को साधना

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल भले ही अभी आधिकारिक तौर पर न बजा हो, लेकिन पर्दे के पीछे सियासी शह-मात का खेल पूरी तरह शुरू हो चुका है. इस बार पश्चिमी यूपी की राजनीति में अलीगढ़ एक बेहद खास मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसे अपनी रणनीति का मुख्य केंद्र बनाया है और सोमवार (22 जून 2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से 'मिशन 2027' की शुरुआत करने जा रहे हैं.

इस दौरे के पीछे का असली सियासी गणित

मुख्यमंत्री दो दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसके पहले दिन वे अलीगढ़ में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का तोहफा देंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे. इसके अगले दिन यानी मंगलवार को वे हाथरस में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. नुमाइश मैदान में होने वाली इस रैली के जरिए बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने पुराने और मजबूत समीकरणों को एक बार फिर धार देने की कोशिश में है.

बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के इस दौरे के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी तय होने वाला है, जिससे यह साफ है कि बीजेपी इस पूरे इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है. योगी आदित्यनाथ के इस करीब 18 घंटे के दौरे को महज एक सरकारी कार्यक्रम मानना भूल होगी, क्योंकि इसके पीछे गहरा राजनीतिक तालमेल छिपा है.

गढ़ को बचाए रखने की चुनौती

साल 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अलीगढ़ की सभी सात सीटों पर क्लीन स्वीप किया था. इसके साथ ही पास के हाथरस जिले की तीन में से दो सीटें बीजेपी और एक उसकी सहयोगी आरएलडी के खाते में गई थीं. राजनीति के जानकार जानते हैं कि किसी नए इलाके को जीतना जितना कठिन होता है, अपनी जीती हुई बाजी को दोबारा दोहराना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. मुख्यमंत्री इसी कोशिश में हैं कि 2027 से पहले ही जनता के बीच किसी भी तरह की नाराजगी या एंटी-इंकंबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को पनपने का मौका न मिले.

योगी का रोडमैप और मोदी की धार

रणनीति के मुताबिक, पहले सीएम योगी अलीगढ़ में विकास योजनाओं का एक मजबूत ढांचा तैयार करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी आकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे. सीएम योगी के हाथों लगभग 500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है, जिसमें अस्पताल, सड़कें, नाले और गो-संरक्षण केंद्र शामिल हैं.

पीएम मोदी का आगामी दौरा और बड़ा संदेश

जुलाई या अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अलीगढ़ दौरा प्रस्तावित है. वे यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के साथ-साथ मल्टीस्टोरी पार्किंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. दिलचस्प बात यह है कि साल 2021 में खुद पीएम मोदी ने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी और अब इसका उद्घाटन कर बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि वह जो वादा करती है, उसे समय पर पूरा भी करती है.

इसके जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और स्थानीय समुदायों को एक बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी है. बीजेपी का पूरा जोर इस बात पर है कि विकास परियोजनाओं के जरिए जाट, गुर्जर और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के मतदाताओं को सीधे साधा जा सके, क्योंकि यही वो वोटर हैं जो पश्चिमी यूपी के किसी भी दल का सियासी भविष्य तय करते हैं.

पश्चिमी यूपी का जातीय गणित

ओबीसी वोटर्स- सीएसडीएस के चुनाव बाद के सर्वेक्षणों और प्रमुख मीडिया डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिमी यूपी में कुल मतदाताओं का लगभग 35% से 40% हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग का है. इस बड़े समूह में यादवों के अलावा लोध, सैनी, कश्यप, शाक्य, मौर्य और पाल जैसी गैर-यादव पिछड़ी जातियां शामिल हैं. बीजेपी का मुख्य फोकस इसी गैर-यादव ओबीसी वर्ग को एकजुट रखने पर है.

सीएसडीएस के चुनाव बाद के सर्वेक्षणों और प्रमुख मीडिया डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिमी यूपी में कुल मतदाताओं का लगभग 35% से 40% हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग का है. इस बड़े समूह में यादवों के अलावा लोध, सैनी, कश्यप, शाक्य, मौर्य और पाल जैसी गैर-यादव पिछड़ी जातियां शामिल हैं. बीजेपी का मुख्य फोकस इसी गैर-यादव ओबीसी वर्ग को एकजुट रखने पर है. जाट वोटर्स- पश्चिमी यूपी में जाट मतदाता बेहद निर्णायक भूमिका में हैं. पूरे पश्चिमी यूपी में इनकी आबादी लगभग 15% से 17% के आसपास है, लेकिन बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और अलीगढ़ के कुछ हिस्सों में यह प्रतिशत और भी अधिक हो जाता है. यहां की 120 सीटों पर जाटों का असर है और 45 से 50 सीट ऐसी हैं, जहां जाट वोटर ही जीत-हार तय करते हैं.

पश्चिमी यूपी में जाट मतदाता बेहद निर्णायक भूमिका में हैं. पूरे पश्चिमी यूपी में इनकी आबादी लगभग 15% से 17% के आसपास है, लेकिन बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और अलीगढ़ के कुछ हिस्सों में यह प्रतिशत और भी अधिक हो जाता है. यहां की 120 सीटों पर जाटों का असर है और 45 से 50 सीट ऐसी हैं, जहां जाट वोटर ही जीत-हार तय करते हैं. गुर्जर वोटर्स- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और सहारनपुर के इलाकों में गुर्जर मतदाताओं का अच्छा-खासा प्रभाव है. पश्चिमी यूपी में इनकी आबादी करीब 4% से 5% अनुमानित है, जो कई सीटों पर हार-जीत का अंतर तय करते हैं.

विधायकों की बढ़ी धड़कनें और जमीनी नब्ज

मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल भाषणों और फीता काटने तक सीमित नहीं रहने वाला है. वे बंद कमरों में पार्टी के स्थानीय नेताओं, जनप्रितिनिधियों और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे बैठकें करेंगे. इस दौरे ने अलीगढ़ और हाथरस के मौजूदा विधायकों की धड़कनें तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से यह सीधा फीडबैक लेंगे कि जमीनी स्तर पर किस विधायक का प्रदर्शन कैसा है, जनता किससे खुश है और किसकी छवि कमजोर हुई है.

माना जा रहा है कि इस गोपनीय रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही आने वाले चुनाव में कई मौजूदा विधायकों के टिकट तय होंगे. अलीगढ़ और हाथरस की कुल 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 1 पर आरएलडी का कब्जा है. ऐसे में पार्टी इस इलाके में अपनी पकड़ को जरा भी ढीला नहीं होने देना चाहती.

ब्रज क्षेत्र को साधने की बड़ी कवायद

अलीगढ़ अब केवल ताले और तालीम का शहर नहीं रहा, बल्कि यह बीजेपी के 2027 के महा-अभियान का लॉन्चिंग पैड बन चुका है. राजनीतिक गलियारों में इस बात की पूरी चर्चा है कि अलीगढ़ से शुरू होने वाली यह सियासी हवा पूरे ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी यूपी के माहौल को बदलने की ताकत रखती है. 2017 से ही यह पूरा इलाका बीजेपी का एक मजबूत किला रहा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी लगातार यहां अपनी जमीन तलाशने में जुटी है. अखिलेश यादव की इसी कोशिश को नाकाम करने के लिए खुद सीएम योगी ने कमान अपने हाथों में ले ली है, ताकि विपक्ष को पैर पसारने का कोई मौका न मिले.