इस राज्य में 2-4 दिन की छुट्टी लेकर महीनों तक गायब रहे पुलिसकर्मी! 14 किए सस्पेंड, 118 को नोटिस जारी

पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता को जड़ से खत्म करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने एक कड़ा एक्शन लिया है.

कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस विभाग में जब अनुशासन की कमी दिखने लगे, तो अधिकारियों को कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं. हाल ही में कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसी ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसने पूरे महकमे में हलचल पैदा कर दी है. लंबे समय से बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के ड्यूटी से नदारद रहने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है.

छुट्टी लेकर गायब होना पड़ा भारी

पुलिस विभाग में अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों ने ड्यूटी से लगातार गैरहाजिर चल रहे 14 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. ये वो कर्मी थे जो महज 2 से 5 दिनों की आधिकारिक छुट्टी लेकर गए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे.

विभागीय जांच में पाया गया कि इन पुलिसकर्मियों ने न तो ड्यूटी जॉइन की और न ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को कोई वैध कारण या सूचना दी. इसके अलावा, 118 अन्य पुलिसकर्मियों की पहचान की गई है जो निर्धारित समय से अधिक दिनों तक गायब रहे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

सिपाही से लेकर दरोगा तक की लिस्ट तैयार

कार्रवाई की जद में केवल निचले स्तर के सिपाही ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार दरोगा भी आए हैं. रिकॉर्ड के मुताबिक, सस्पेंड किए गए कर्मियों में दो दरोगा भी शामिल हैं जो पुलिस लाइन में तैनात थे. इन पुलिसकर्मियों की गैरहाजिरी का समय चौंकाने वाला है.

इस सूची में सबसे चर्चित सिपाही पिछले 168 दिनों से ड्यूटी से लापता हैं. वहीं, एक सब-इंस्पेक्टर भी पिछले 54 दिनों से बिना किसी सूचना के गायब बताए जा रहे हैं. अन्य पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति की अवधि 37 दिनों से लेकर 152 दिनों के बीच पाई गई है. ड्यूटी के प्रति इस तरह की घोर लापरवाही को देखते हुए ही आला अधिकारियों ने सस्पेंशन का आदेश जारी किया.

जीरो टॉलरेंस नीति

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की अनुशासनहीनता सामने आई हो. इससे पहले जुलाई 2025 में भी एक व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसमें 161 पुलिसकर्मियों की जांच की गई थी. उस दौरान भी कई चौंकाने वाले मामले सामने आए थे.

पुलिस कमिश्नर मुख्यालय संकल्प शर्मा ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है और जनता की सुरक्षा इनके कंधों पर होती है. ऐसे में बिना बताए गायब रहने की प्रवृत्ति न केवल विभाग की छवि धूमिल करती है, बल्कि कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन में भी बाधा डालती है.

नहीं सुधरे तो होगी बर्खास्तगी

संकल्प शर्मा ने बताया कि सभी गैरहाजिर कर्मियों को पहले भी पत्र भेजकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन अधिकांश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब जारी किए गए 118 नोटिसों के बाद यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो विभागीय जांच के बाद इन पर और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सेवा समाप्ति यानी बर्खास्तगी तक का प्रावधान शामिल हो सकता है.

महकमे में खलबली

कमिश्नरेट पुलिस की इस अचानक और बड़ी कार्रवाई के बाद जिले के सभी थानों और पुलिस लाइन में खलबली मची हुई है. खासकर उन कर्मियों में डर का माहौल है जो अक्सर स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों का बहाना बनाकर लंबी छुट्टियां मार लेते हैं. अधिकारियों ने साफ संदेश दे दिया है कि ड्यूटी सर्वोपरि है और लापरवाही की कीमत सस्पेंशन या नौकरी खोकर चुकानी पड़ सकती है.