भारत

UP Panchayat Election: पंचायत चुनाव से पहले यूपी में बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, हाईकोर्ट में सरकार का हलफनामा

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा. इसी की रिपोर्ट पर ओबीसी आरक्षण तय होगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में यह कदम उठाया गया है.

राजा राम

Updated : Feb 12, 2026, 07:31 PM IST

UP Panchayat Election: पंचायत चुनाव से पहले यूपी में बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, हाईकोर्ट में सरकार का हलफनामा
UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को जानकारी दी है कि चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा. सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. 

वास्तविक स्थिति जानने के लिए 'रैपिड सर्वे'

जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. दरअसल, हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों पर सवाल उठाए गए थे. याचिकाकर्ता का कहना था कि वर्तमान आयोग को समर्पित आयोग का कानूनी दर्जा नहीं है, इसलिए वह आरक्षण से जुड़ा सर्वे नहीं कर सकता. सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि नया समर्पित आयोग बनाया जाएगा, जो पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति जानने के लिए 'रैपिड सर्वे' करेगा. इस सर्वे के जरिए आबादी के आंकड़े जुटाए जाएंगे और उसी आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Ghaziabad में तीन बहनों के Suicide मामले में 'तुरुप का इक्का' बनेगा 'मोबाइल', जानें कैसे खुल सकते हैं कई अहम राज?

चुनाव से पहले समर्पित आयोग का गठन जरूरी

गौरतलब है कि यूपी में ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अक्टूबर 2026 तक कर दिया. हालांकि, इस विस्तार के बावजूद आयोग के अधिकारों को लेकर विवाद बना रहा. याचिकाकर्ता के वकील मोती लाल यादव ने दलील दी कि यदि आयोग का मूल कार्यकाल खत्म नहीं हुआ होता तो वही आरक्षण का सर्वे कर सकता था. सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समर्पित आयोग का गठन जरूरी है. इसी दिशा में अब राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है. आयोग ने अलग-अलग स्तरों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है. माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. 

